Günün En Çok Oynanan Maçları

Konyaspor – Fenerbahçe: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Konyaspor – Fenerbahçe karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %44’ü Sarı Lacivertlilerin kazanacağı görüşünde.

Misli.com’dan Canlı Bahis Yapılabilecek Maçta Evren Göz’ün Yorumu

Fenerbahçe, galip gelerek moral bulmak istiyor. Sarı lacivertlilerde eksik oyuncuların çokluğu handikap yaratıyor. İlk yarı 0 maç sonucu 2 bu maç için ideal kuponlarda yer alır. Fenerbahçe çifte şansı da kullanmak mantıklı olacaktır. İlk yarı ayrıca 1.5 gol alt olacağını tahmin ediyorum.

Fatih Karagümrük – Altay: Karşılıklı Gol Olur

İddaa programı TFF 1. Lig bülteninde Canlı Bahis yapabileceğiniz Fatih Karagümrük – Altay mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %33’ü iki ekibin de gol bulacağını düşünüyor.

Misli.com’dan Canlı Oynayabileceğiniz Maçta Yaşar Gülay’ın Yorumu

Aynı puanda, Play-Off için yarıyan iki ekibin mücadalesi. Fatih Karagümrük 9 maçtır kaybetmiyor. 3 gün içinde oynadıkları iki zorlu maçta 4 puan aldılar hem Adana Demir hem de Büyükşehir Belediye Erzurum'un teknik direktör değiştirmesine neden oldular. İkincilik mücadelesi veren iki ekip karşısında da geriden gelip puan aldılar, Adana Demir ile berabere kalıp deplasmanda Erzurum'u 3-1 yendiler. Yedek kanat oyuncuları Brahim Darri cezalı ama son maçta 2 gol atan Artur Sobiech ile iyileştikten sonra çıktığı 2 maçta 2 gol, 1 asistlik katkı veren ön liberoları Cristobal Jorquera formda. Altay'da teknik direktör değişikliği işe yaradı, Yalçın Koşukavak yönetimindeki 5 maçta da kaybetmedi. Bu süreçte içeride 3'te 3 yaptılar, dış sahada ise Bursa'da 2 farkı koruyamayıp berabere kaldılar, Menemen karşısında ise geriden gelip puan aldılar. Onların çıkışlarında da geçen sezonun gol kralı olan Marco Paixao'nun büyük katkısı var. Son 5 maçta 7 gol attı, 2 de asist yaptı. Play-Off yarışındaki iki takımdan da gol bekliyorum.

Alanyaspor – Gaziantep: Karşılıklı Gol Olur

İddaa programı Süper bülteninde günün çok tercih edilen maçlarından Alanyaspor – Gaziantepspor karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %27’si karşılıklı golden yana.

Misli.com’dan Canlı Bahis Oynayabileceğiniz Maçta Evren Göz’ün Yorumu

Alanyaspor, evinde iyi futbol oynayan ekiplerden biri konumunda. Gaziantepspor ile yapacağı karşılaşmada ilk yarı ve maç sonucunda galip geleceği fikrindeyim. Ayrıca bu maçta 2.5 üst ve KGV seçeneklerini kuponlarınızda kullanabilirsiniz.