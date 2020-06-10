Günün En Çok Oynanan Maçları

Portimonense - Benfica | Maç Sonucu 2

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz Portekiz Premier Ligi karşılaşmasın Çarşamba günü Portimonense ve Benfica, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin %63’ü maçta konuk ekip Benfica’nın kazanacağını düşünüyorlar. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %9 ile maçta en azından 3 gol atılacağı yönünde.

Esat Soydabircan’ın Yorumu:

Benfica, Tondela'yla 0-0 berabere kalınca ortalık karıştı. Tüm dünyayı bahiste yatırdı. Maç sonunda takım otobüsüne saldırı oldu. Weigl ve Zivkovic yaralandı. Yine de averajla lider olduklarını hatırlatmakta fayda var. Portimonense ise Gil Vicente galibiyetiyle ancak bu maçta işleri zor. Moralli olsalar bile Benfica'yı durdurmaları kolay değil. Uzun bir galibiyet hasreti olan Benfica kazanmaya yakın.

Banik Ostrava - Slavia Prag | Maç Sonucu 2

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz Çekya 1. Lig maçında Çarşamba günü Banik Ostrava ve Sparta Prag, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Bu maça yoğun ilgi gösteren Misli.com üyelerinin %35’i maçı konuk ekip Sparta Prag’ın maçı kazanacağını düşünüyorlar. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %13 ile maçta en azından 2 gol atılacağı yönünde.

Burak Sarıarslan’ın Yorumu:

Ev sahibi takım için kalan 2 maç ölüm kalım anlamına geliyor. Slavia Prag kalan 2 maçı da kaybetse liderlik koltuğundan inmiyor ama Banik Ostrava ilk 6’da kalabilmek için bu maçlardan puan çıkarmak zorunda. Şanslarına bu maçın ardından yine ligin en iyi takımlarından biri olan Slovan Liberec deplasmanına gidecekler. Yani bu maç onlar için hayati önem taşıyor. Galibiyet için sahaya çıkacaklar ama rakiplerinin de hem formu hem de kadrosu oldukça üst düzey. Deplasmanlarda çok üretken olmamaları ev sahibi için bir avantaj. Banik Ostrava da geriye düşerse geri dönüşün çok zor olacağının farkında. Bol gol yerine 2 ya da 3 gol düşünerek bu maçtaki olası skorları kuponumuza ekleyebiliriz.

Bayern Münih - Eintracht Frankfurt | Maç Sonucu 1 & 2,5 Gol Üstü

Misli.com’da Canlı İzleyebileceğiniz Almanya Bundesliga’da Çarşamba günü Bayern Münih ve Eintracht Frankfurt, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Misli.com'da Canlı İddaa ve Canlı İzle imkânlarının olduğu mücadelede Misli.com üyelerinin %16’sı maçta hem maçı ev sahibi Bayern Münih’in kazanacağı, hem de maçta en azından 3 gol atılacağı yönünde kombine bahsinin geleceğini düşünüyorlar. Bu maça en çok oynanan bahislerden biri de %8 ile maçta en azından 4 gol atılacağı yönünde.

Fatih Demireli’nin Yorumu:

Bayern ligde doludizgin yoluna devam ediyor, artık şampiyon olmaması mucize gibi bir şey olur. Leverkusen gibi zorlu bir deplasmanda bile ve ilk 30 dakika iyi oynamasa bile, 4 atıp kazandı. Haftasonu zorlu Gladbach maçı öncesi rotasyon olacaktır ama o maçta cezalı olan Lewandowski ve Müller'in dinlenmeye ihtiyacı yok, onlar sahada olacaktır. Frankfurt'un Avrupa için tek umudu kupa, ancak birkaç hafta önceki performansı tekrar ederse ki Bayern farklı kazanmıştı, yine aynı sonuç olacaktır. İlk yarı 1,5 gol üstü geçmiş maçlara ve form durumlarına bakarak mantıklı geliyor.