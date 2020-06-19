Günün En Çok Oynanan Maçları

Ankaragücü – Başakşehir: Maç Sonucu 2

Süper Lig’de yeni hafta Ankaragücü – Başakşehir maçıyla başlıyor. Kritik karşılaşmaya bahis yapan Misli.com üyelerinin %64’ü konuk ekibin galibiyetinden yana. Misli.com’dan tek maç ve canlı bahis seçenekleriyle oynayabileceğiniz mücadelede diğer öne çıkan bahisler ise 2.5 gol üstü ve karşılıklı gol seçenekleri.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Ankaragücü geçtiğimiz hafta Gaziantep deplasmanından beraberlikle ayrılmıştı. Başakşehir ise bu yıl şampiyonluk yarışında yer alıyor. Alanya karşısında da kontrollü oyunları ile 3 puanı almasını bildiler. Bu maçta da kazanacakları düşüncesindeyim.

Sevilla – Barcelona: Maç Sonucu 2

La Liga’da Sevilla ile Barcelona karşı karşıya gelirken bu kritik mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %39’u konuk ekip galibiyetini tercih ediyor. Misli.com’dan canlı seyredebileceğiniz maçta diğer öne çıkan bahislerde ise 2.5 gol ve 1.5 gol üzeri seçenekleri göze çarpıyor.

Misli.com Yorumcusu Berkuk Ünyay’ın Tercihi

Sevilla pandemi sırasında ufak bir parti krizi yaşadı. Takımın önemli oyuncuları Ocampos, Vazquez, Luuk de Jong ve Ever Banega, karantina sırasında parti yaparak büyük tepki çektiler. Taraftarların da çok sempatik bakmadığı bu olaydan sonra Real Betis'i 2-0 yenerek bir anlamda özür dilediler. Son Levante maçında da iyi oynamasına rağmen beraberlikle sahadan ayrıldılar. Bu sezon Şampiyonlar Ligi biletini büyük ihtimalle alacaklar. Barcelona ise aradan sonra oynadığı iki maçı da gol yemeden kazandı. Ama ne Mallorca, ne de Leganes, yüksek seviyede takımlar değil. Sevilla rakibini mutlaka zorlayacaktır. Hatta Barcelona puan dahi kaybedebilir. Gol Var'ı düşünebilirsiniz.

Tottenham – Manchester United: Karşılıklı Gol Olur

Premier Lig’e verilen ara son bulurken canlı bahis heyecanı da kaldığı yerden Misli.com’da devam ediyor. Tottenham ile Manchester United’ın karşı karşıya geleceği zorlu mücadeleye bahis oynayan Misli.com üyelerinin %35’i her iki ekibinde gol bulacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Berkuk Ünyay da Gollerden Yana

İki takım da bu maça çok önem veriyor. Manchester United Menaceri Solskjaer, idman sahasına 30 metrelik bir ekran koyarak anlık olarak futbolcuların idman performansını izledi. Ayrıca Tottenham'ın saha içi dizilişi ve oyun geçişleri hakkında çok ayrıntılı bir taktik hazırladrı. Tottenham da ilk 5 takım arasına girmek için evindeki fırsatı kaçırmak istemiyor. Ayrıca Mourinho-United düellosunu da unutmamak gerek. Takım bahsi adına riskli olabilir. Ama iki takımın da skor üretmesi olası.