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23.06.2020 - 14:03 |

Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Günün En Çok Oynanan Maçları
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Barcelona – Athletic Bilbao | Maç Sonucu 1

Sevilla ile berabere kaldığı maçtan sonra liderliği Real Madrid’e kaptıran Barcelona, evinde Athletic Bilbao’yu konuk ediyor. Puan kayıbına tahammülü olmayan Barcelona evinde kazanabilecek mi? Misli.com’da canlı yayınlanacak olan mücadeleye aynı zamanda canlı iddaa da oynanabilecek.  Misli.com üyeleri maç öncesi tercihlerde %50 oynanma oranıyla Barcelona galibiyetine güveniyorlar.

Murat Fevzi Tanırlı’nın yorumu

Bilbao ara sonrası 3 maçta 5 puan topladı. Avrupa hattının 6 puan uzağındalar. Daha 8 hafta var. İyi gidiyorlar.  Barça yine koltuğu Real Madrid'e devretti Sevilla beraberliği sonrası. Real Madrid'in kalan maçlarında takılma ihtimali olan rakip şeklen yok bence. Espanyol deplasmanı ile Bilbao deplasmanları var en zorlu gözüken. Ama Barça daha Atletico Madrid ile oynayacak. O yüzden bu tarz maçlarda kayıpsız geçmesi gerek. İlk yarı önde kapatırlar.

 

Leicester City – Brighton | Maç Sonucu 1

Misli.com’da günün en çok oynanan ikinci mücadelesi. Watford deplasmanında 90. Dakikada öne geçip uzatma sürelerinde skoru koruyamayınca kalesinde golü bulan Leicester, karşılaşmadan 1 puanla döndü. Misli.com’da canlı iddaa oynayabileceğiniz Premier Lig mücadelesine üyelerin %58’lik kısmı Leicester galibiyeti diyor.

Berkuk Ünyay’ın yorumu

Leicester için son Watford maçının bitişi oldukça yıpratıcıydı. 90. dakikada deplasmanda öne geçmelerine rağmen uzatma dakikalarında gol yiyerek 1 puana razı oldular. Brendan Rodgers'ın ekibi aynı hatayı iki kez üst üste yapmayacaktır. Brighton büyük sürpriz yaparak Arsenal'ı mağlup etti. iki maç üst üste büyük maç kazanabileceklerini sanmıyorum. Ev sahibi galibiyete yakın.

 

Levante – Atletico Madrid | Maç sonucu 2

Günün bir başla La Liga mücadelesi. Misli.com’dan bu mücadeleyi de canlı takip edip canlı iddaa oynayabileceksiniz. Maç önü tercihlerde üyelerin %39’luk kısmı Atletico galibiyetinden yana.

Caner İşbeğendiren’in yorumu

Atletico Madrid hafta sonunda adeta ölüp ölüp dirildi. Elbette Valladolid iyi bir direnç ortaya koymuş olsa da Atleti’yi 90 dakika özelinde pek etkili bulmadım. Levante çok istikrarsız sonuçlar alıyor. Fakat son dönemde Valencia ve Sevilla maçlarında aşırı motiveydiler. Atleti’yi de çok zorlarlar. 2-3 gol aralığında bir mücadele beklentim var.

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