 Günün En Çok Oynanan Maçları

Lecce – Parma: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Lecce – Parma karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %40’ı ev sahibi ekibin kazanacağı görüşünde.

Misli.com Serie A Uzmanı Ozan Gür’ün Yorumu

Udinese deplasmanında kazanarak ligde kalma şansını son haftaya taşıyan Lecce, bu şansını önce kazanarak sonra Genoa’nın puan kaybını bekleyerek sona ulaştırmak hedefinde. Parma’nın pandemi sonrası tüm maçlarının karşılıklı gollerle tamamlandı. Lecce’nin kötü savunması ve kazanmak zorunda olması öncelikli bahsi karşılıklı gol var olarak gösteriyor.

SPAL – Fiorentina: Maç Sonucu 2

Serie A’da günün bir diğer maçı SPAL – Fiorentina mücadelesine yoğun ilgi gösteren Misli.com üyelerinin %34’ü konuk ekibin kazanacağını ön görüyor.

Misli.com Serie A Uzmanı Ozan Gür’ün Yorumu

Spal, veda maçlarını kötü geçiriyor. Savunmada son derece vasat ve isteksizler. Fiorentina, son maçında güzel bir galibiyet aldı. Devamlılık göstermeleri muhtemel. Bu sezon sakatlık sorunları yaşayan Ribery dışında önemli bir eksikleri yok. Vasatın altındaki Spal karşısında kazanmaları zor olmayacaktır.

Göteborg – Malmö: Maç Sonucu 2

Tüm hızıyla devam İsveç Allsvenskan’da günün maçında Göteborg ile Malmö karşı karşıya geliyor. Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynayabileceğiniz mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %26’sı Malmö galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com İskandinav Ligleri Uzmanı Emrah Çetin’in Tercihi

Perşembe akşamı bu iki takım 120 dakikalık kupa finali oynadı. Göteborg'un son 45 günlük süreçte oynadığı üçüncü 120 dakikalık maçtı bu. Pandemi sebebiyle zaten yoğun bir takvim içinde olan takım, böyle ekstra detaylar yüzünden daha da yıprandı diyebilirim. Malmö 31 yıllık kupa hasretine yine son veremedi. 86.dakikada Safari'nin yaptığı Gerrard'vari hata yüzünden tüm emeklerin çöpe gitmesi, muhakkak ki mental anlamda bir hasar vermiştir. As oyuncuların 120 dakikalık kupa mesaisi sonrası yaşayacağı yorgunluğu da hesaba katmak lazım. Hocanın bazı isimleri değiştirmesi de muhtemel ayrıca. Açıkçası kupa finalinin üstünden henüz 72 saat geçmemişken yine aynı takımların maçına, bu şartlarda tahmin vermek kolay değil. Bu şartlarda sanırım 4 gol çıkmaz.