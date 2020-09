Günün En Çok Oynanan Maçları

Beşiktaş - Antalyaspor: Maç Sonucu 1



The Land of Legends Cup’ta Beşiktaş ile Antalyaspor karşılaşıyor ve bu maç Misli.com uygulamasından Canlı olarak yayınlanıyor. Aynı zamanda Canlı Bahis de yapma imkanın olacağı karşılaşma öncesi bahis yapan Misli.com üyelerinin ilk tercihi bu kez Beşiktaş’ın kazanacağı yönünde.

Misli.com Yazarı Ertan Süzgün’ün Yorumu:



The Land of Legends Cup’ta Beşiktaş ile Antalyaspor 3. karşılaşmasına çıkacak. Şampiyonlar Ligi’ne havlu atan Beşiktaş’ta kadroya takviye şart. Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında 4-0 kaybetse de Nuri Şahin, Sidney Sam, Serdar Gürler, Orgill takviyeleriyle kadrosunu güçlendirdi. Tamer Tuna yönetiminde yine ligin dişli takımlarından biri olacaklardır. Beşiktaş’ta Ersin, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Antalyaspor’da Bünyamin Balcı Ümit Milli Takım’da olduğu için forma giyemeyecek. Gollü bir karşılaşma izleriz. İki taraf da skor üretir

İtalya – Bosna Hersek: Maç Sonucu 1



Avrupa Şampiyonası elemeleri sonrası yine aynı gruba düşen iki ülkenin mücadelesine Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceksiniz. Maç öncesi bahislerinde üyelerimizin çoğunlukla tercihi İtalya kazanır yönünde…



Misli.com Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu:



İki takım Avrupa elemelerinde aynı grupta mücadele etti ve iki maçta kazanan taraf İtalya oldu. İtalyanlar devam eden galibiyet serilerini arttırmak isteyecek. Mancini ile muazzam bir uyum içindeler. Genç isimler takım içinde uyum gösterirken, savunmada tecrübeli isimler takımın bu yönünü kuvvetli kılmasına yardımcı oluyor. Kazanma serisinde en güçlü yön, savunmanın disipliniydi. Bosna, eski gücünün uzağında. Takım oyununda sıkıntı yaşıyorlar. İtalya galibiyeti muhtemel bir bahis. Fakat elemelerdeki iki maçta da 2,3 gol bahislerine yönelerek oran açısından tatmin edici neticeler almıştık. Yine tercihim TGS 2,3 olacak.

Hollanda - Polonya: Maç Sonucu 1



Son dönemde yeniden çıkış yakalayan Hollanda’nın rakibi Lewandowski’siz Polonya olacak. Bu heyecan fırtınasına Misli.com’da Canlı Bahis ile siz de ortak olabilirsiniz…



Misli.com Yazarı Caner işbeğendiren’in Yorumu:



2010 sonrası düşüşe geçen Hollanda futbolu da, kabuk değiştiren jenerasyonla birlikte tekrar yükselişte. Özellikle son yıllarda savunma bölgesindeki gelişen etkili isimlerle daha çok güçlü bir savunma takımına dönüştüler. Polonya’da Lewandowski forma giymeyecek! Bu da Hollanda’yı galibiyete 1 adım daha yaklaştıran etken kuşkusuz. Portakallar galibiyete uzanırlar.