Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Günün En Çok Oynanan Maçları
13.01.2021 - 13:00 |

Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Günün En Çok Oynanan Maçları
ABONE OL


Tuzlaspor - Başakşehir:  Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye Kupası bülteninde bulunan Tuzlaspor - Başakşehir mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %61’i konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Süper Lig yolunda önemli işler yapan Tuzlaspor’un son dönem performansı pek de iyi değildi. Kupada rakip Başakşehir olunca, takım savunmasının önemi daha da ortaya çıkıyor. Başakşehir’de lig odaklı bazı isimlerin dinlenmesi muhtemel. Okan Hoca yine de ideal kadroyu fazla bozmak istemez. İlk 45 dakikanın dengeli ve az gollü geçmesi kuvvetle muhtemel. İlk yarı 1.5 altı seçimini değerlendireceğim.

Beşiktaş - Rizespor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Kupası bülteninde günün öne çıkan ikinci maçı Beşiktaş - Rizespor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %43’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

İki takım geçen hafta ligde karşılaşmış Beşiktaş, rakibini 6-0 mağlup etmişti. Çaykur Rizespor’da oyuncular daha dikkatli olacaktır. O maçta çok fazla bireysel hata yapılmıştı. Karşılıklı goller izleriz.

Real Madrid – Kızıl Yıldız: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması Euroleague bülteninde yer alan Real Madrid – Kızıl Yıldız mücadelesi oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %94’ü karşılaşmada Real Madrid’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi

Real Madrid geçen hafta evinde Milano'ya kaybetti. Son dönemde çok iyi oynamıyorlar. Randolph'un sakatlığı ve Campazzo'nun gidişi onları etkiledi. Llull'un da sakatlığı devam ediyor. Kızıl Yıldız da Fenerbahçe'ye son saniye basketi ile mağlup oldu. Jordan Lloyd ve Simanoviç'in sakatlıkları sürüyor. İki takımın da hücumda sorunları var. Çok skor çıkacağını düşünmüyorum. 158.5 barajından alt tercihini öneriyorum

Günün En Çok Oynanan Maçları

Geçmişe Yolculuk | Real Madrid'in Suudi Arabistan'da kazandığı İspanya Süper Kupası
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Eczacıbaşı rahat kazandı
    Eczacıbaşı rahat kazandı
  2. Galatasaray'dan ilk transfer!
    Galatasaray'dan ilk transfer!
  3. Karşıyaka'da karantina bitti
    Karşıyaka'da karantina bitti
  4. Galatasaray'a Muslera müjdesi!
    Galatasaray'a Muslera müjdesi!
  5. 2020 yılının en çok etkileşimi Fenerbahçe'ye
    2020 yılının en çok etkileşimi Fenerbahçe'ye



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Akhisarspor atağa kalktı

Akhisarspor atağa kalktı

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Altınordu'nun yeni gözdesi Emre Nefiz

Altınordu'nun yeni gözdesi Emre Nefiz

Yücel İldiz: Ortalamayı yakaladık

Yücel İldiz: Ortalamayı yakaladık

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet