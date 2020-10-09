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09.10.2020 - 00:40 |

Haaland ve Sörlothlu Norveç yıkıldı! EURO 2020'de yoklar...

Euro 2020 Elemeler Play-Off C Yolu Yarı Final müsabakasında Sırbistan, Norveç'i uzatmaların 103. dakikasında bulduğu golle 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Haaland ve Sörloth'lu Norveç ise dev turnuvaya play-off'ta veda etti. Galatasaray'dan Linnes ve kaptan olarak Omar Elabdellaoui forma giydi.

Haaland ve Sörlothlu Norveç yıkıldı! EURO 2020'de yoklar...
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Euro 2020 Elemeler Play-Off C Yolu Yarı Final maçında Norveç ile Sırbistan kozlarını paylaştı.

Ullevaal'de oynanan ve normal süresi 1-1'lik beraberlikle sonuçlanarak uzatmalara giden zorlu karşılaşma Sırbistan'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Sırplara galibiyeti getiren golleri Sergej Milinkovic-Savic kaydetti. Norveç'in tek sayısına ise Mathias Normann imza attı.

Haaland ve Sörlothlu Norveç yıkıldı EURO 2020de yoklar...

SÖRLOTH VE HAALAND EURO 2020'DE YOK

Borussia Dortmund'da gösterdiği performansla milyonları kendisine hayran bırakan Haaland zorlu Sırbistan karşısında ağları havalandıramadı. Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Sörloth'da 120 dakika sahada kalmasına rağmen skora katkı sağlayamadı.

CİMBOM'UN YILDIZLARI SAHNE ALDI

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna Omar Elabdellaoui karşılaşmada 116 dakika sahada kaldı. Bir diğer Galatasaraylı Linnes de 105'inci dakikada soyuna girdi.

GECENİN SONUÇLARI
Tek maç eleme usulü oynanan yarı final maçlarında rakiplerini mağlup eden Gürcistan, Kuzey Makedonya, Macaristan, İzlanda, Sırbistan, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Slovakya adını finale yazdırdı. 

12 Kasım'da oynanacak Gürcistan-Kuzey Makedonya, Macaristan-İzlanda, Sırbistan-İskoçya ve Kuzey İrlanda-Slovakya maçlarından galip ayrılan takımlar EURO 2020 bileti alacak. 

Play-off yarı final karşılaşmalarının sonuçları ise şöyle: 

Gürcistan-Belarus: 1-0 

Kuzey Makedonya-Kosova: 2-1 

Norveç-Sırbistan: 1-2 (oynanmamış kabul edilen zamanda atılan golle) 

İskoçya-İsrail: 5-3 (penaltılarla)

 Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti: 4-2 (penaltılarla) 

Bosna Hersek-Kuzey İrlanda: 3-4 (penaltılarla)

Bulgaristan-Macaristan: 1-3 

İzlanda-Romanya: 2-1. 

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