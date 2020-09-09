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09.09.2020 - 16:20 |

HADO’da Milli Takım Seçmeleri Start Alıyor

Geleceğin Sporu HADO 7-8 Kasım Fransa’da yapılacak Avrupa Şampiyonası için Milli Takım seçme çalışmaları başlıyor.

HADO’da Milli Takım Seçmeleri Start Alıyor
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Türkiye E-Spor Federasyonu'nun desteği ile Ay yıldızlı HADO milli takımın katılacağı uluslararası ilk resmi müsabakalarına daha iyi hazırlanabilmesi için Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi hocaları ile bir hazırlık programı hazırlandı.
Bu program dâhilinde ilk etap 10 Eylül Perşembe günü Anatolium Marmara AVM L2 katında bulunan HADO sahasında yapılacak teknik ve taktik çalışmalar ile başlayacaktır.
2. etapta ise 2-4 Ekim tarihlerinde, İsfanbul Tema Parkın sponsorluğunda Milli takım kamp çalışmalarımız tamamlanacak ve Şampiyona da yer alacak esas takım belirlenecektir.
Ülkemizde bu değişken özel koşullarda dahi gelişmekte olan Geleceğin Sporu HADO’nun ilklerine tanıklık etmek üzere kıymetli basın mensuplarımızı antrenmanımıza bekliyoruz.

Tarih : 10.09.2020
Yer : Anatolium Marmara AVM L2 katı HADO Türkiye sahası
Saat: 11:00-16:00

HADO’da Milli Takım Seçmeleri Start Alıyor

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