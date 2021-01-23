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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Hakan Çalhanoğlu: En kısa zamanda sahalara döneceğim
23.01.2021 - 20:19 | | DHA

Hakan Çalhanoğlu: En kısa zamanda sahalara döneceğim

Milan'da oynayan ve koronavirüse yakalandığı açıklanan Hakan Çalhanoğlu, durumunun iyi olduğunu, en kısa zamanda sahalara döneceğini belirtti.

Hakan Çalhanoğlu: En kısa zamanda sahalara döneceğim
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İtalya Serie A ekibi Milan'da oynayan ve 17 Ocak'ta koronavirüse yakalandığı açıklanan Hakan Çalhanoğlu, durumunun iyi olduğunu, en kısa zamanda sahalara döneceğini belirtti.

Milli futbolcu sosyal medyada İtalyanca, İngilizce ve Türkçe yaptığı paylaşım ile sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi. Hakan Çalhanoğlu, "Öncelikle herkese iyi dilekleri için teşekkür ederim. İlk günleri biraz zor geçirdim, ama şu anda daha iyiyim ve evimde izolasyonumu tamamlamayı bekliyorum. Bugün yine takımımı evimden destekleyeceğim ve umuyorum ki en kısa zamanda sahalara geri döneceğim" ifadelerini kullandı.

Milan saat 20.00'de sahasında Atalanta ile karşılaşacak.

Hakan Çalhanoğlu: En kısa zamanda sahalara döneceğim

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