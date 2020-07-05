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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Hakan Çalhanoğlu golünü attı, Milan farka koştu!
05.07.2020 - 00:57 |

Hakan Çalhanoğlu golünü attı, Milan farka koştu!

İtalya Serie A'nın 30. hafta maçında Milan deplasmanda Lazio ile karşı karşıya geldi. Milan maçı 3-0 kazandı. Mücadelede 1 gol atan Hakan Çalhanoğlu sakatlandı ve maçı tamamlayamadı

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Serie A 30. hafta maçında Milan, deplasmanda Lazio'yu 3-0 yenmeyi başardı.

Milan'nın gollerini 23. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 34. dakikada penaltıdan Ibrahimovic ve 59. dakikada Rebic kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu 38. dakikada sakatlanarak maçı yarıda bıraktı.

Lazio'nun lider Juventus ile arası 7 puana çıktı.

Hakan Çalhanoğlu golünü attı, Milan farka koştu

Hakan Çalhanoğlu golünü attı, Milan farka koştu

 

 

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