05.07.2020 - 00:57 |
Hakan Çalhanoğlu golünü attı, Milan farka koştu!
İtalya Serie A'nın 30. hafta maçında Milan deplasmanda Lazio ile karşı karşıya geldi. Milan maçı 3-0 kazandı. Mücadelede 1 gol atan Hakan Çalhanoğlu sakatlandı ve maçı tamamlayamadı
Serie A 30. hafta maçında Milan, deplasmanda Lazio'yu 3-0 yenmeyi başardı.
Milan'nın gollerini 23. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 34. dakikada penaltıdan Ibrahimovic ve 59. dakikada Rebic kaydetti.
Hakan Çalhanoğlu 38. dakikada sakatlanarak maçı yarıda bıraktı.
Lazio'nun lider Juventus ile arası 7 puana çıktı.