Hakan Çalhanoğlu pandemi sonrası müthiş döndü!

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu pandemi nedeniyle verilen aranın ardından Serie A'da adeta coştu. Milan forması altında 22 Haziran 2020'den bu yana toplam 8 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu bu maçlarda 5 gol atıp 5 asist yaptı ve 10 gole doğrudan katkı sağladı. Son olarak Bologna maçında bir gol bir asist yapan Hakan sezon genelinde 7 gol 6 asist yapmış oldu.

Geçen sezonu geride bıraktı

Hakan Çalhanoğlu geçen sezonun tamamında 5 gol 9 asist ile 14 gol katkısı yaparken bu sezon tüm maçlarda 9 gol 6 asist ile 15 gol katkısına ulaşmış oldu.

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