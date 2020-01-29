Hakan Çalhanoğlu: Rodriguez, Fenerbahçe'yi bana sordu ama duyduğum kadarıyla olmadı

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun yaptığı açıklamalar;

Ibrahimovic'le saha dışında dostluğunuz var mı?

İbrahimovic ile dostluğum var desem kimse inanmayacak ama var. Arada sırada beni kahve içmeye çağırıyor. Türkçe bazı kelimeler de biliyor. Türkçe şarkılar da dinliyor. İbrahim Tatlıses'i çok seviyor.

Bu sezon başarız sonuçlar aldık o yüzden İtalya Kupası'nı kazanmayı çok istiyorum.

Ricardo Rodriguez, bana ve Simon Kjaer'e Fenerbahçe'yi sordu ama duyduğum kadarıyla transfer olmadı.