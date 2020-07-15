Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Hakan Çalhanoğlu şov yaptı Milan evinde kazandı!
15.07.2020 - 22:33 |

Hakan Çalhanoğlu şov yaptı Milan evinde kazandı!

Milan, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Parma'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Milan'da milli yıldız Hakan Çalhanoğlu 1 gol 2 asistle maçın yıldızı oldu.

Hakan Çalhanoğlu şov yaptı Milan evinde kazandı!
ABONE OL

Milan, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Parma'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Milan'da milli yıldız Hakan Çalhanoğlu 1 gol 2 asistle maçın yıldızı oldu.

Milan bu galibiyetle puanını 53'e yükseltti ve 7. sırada yer aldı.  Konuk Parma ise 40 puanda kaldı ve 12. sırada kendine yer buldu. Milan bu galibiyetle son 7 haftada 5. galibiyetini aldı ve çıkışını sürdürdü.

Hakan Çalhanoğlu şov yaptı Milan evinde kazandı

Hakan Çalhanoğlu Audero'yu Zorladı

Bakan Kasapoğlu, motosikletçileri Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda karşıladı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. CANLI | Sassuolo - Juventus karşılaşmasında 11'ler belli oldu
    CANLI | Sassuolo - Juventus karşılaşmasında 11'ler belli oldu
  2. Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı
    Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı
  3. Liverpool şampiyonluk kupasına 22 Temmuz'da kavuşacak
    Liverpool şampiyonluk kupasına 22 Temmuz'da kavuşacak
  4. Borussia Dortmund ile Schürrle'nin yolları ayrıldı
    Borussia Dortmund ile Schürrle'nin yolları ayrıldı
  5. Son dakika | Younes Belhanda'dan flaş talep: Bonservisimi verin!
    Son dakika | Younes Belhanda'dan flaş talep: Bonservisimi verin!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray'da Maicon krizi!

Galatasaray'da Maicon krizi!

Guelor Kanga: Trabzonspor'da oynamak istiyorum

Guelor Kanga: Trabzonspor'da oynamak istiyorum

Son dakika | Beşiktaş'ta altyapının başına Mehmet ekşi getirildi

Son dakika | Beşiktaş'ta altyapının başına Mehmet ekşi getirildi

Mircea Lucescu'dan sürpriz karar

Mircea Lucescu'dan sürpriz karar

Sıradaki Haber