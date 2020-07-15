Hakan Çalhanoğlu şov yaptı Milan evinde kazandı!

Milan, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Parma'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Milan'da milli yıldız Hakan Çalhanoğlu 1 gol 2 asistle maçın yıldızı oldu.

Milan bu galibiyetle puanını 53'e yükseltti ve 7. sırada yer aldı. Konuk Parma ise 40 puanda kaldı ve 12. sırada kendine yer buldu. Milan bu galibiyetle son 7 haftada 5. galibiyetini aldı ve çıkışını sürdürdü.

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