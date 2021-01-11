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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Hakan Çalhanoğlu'na Milan'dan dev teklif!
11.01.2021 - 12:03 |

Hakan Çalhanoğlu'na Milan'dan dev teklif!

Bu sezon Serie A'da gösterdiği muhteşem performansla dikkatleri üzerine çeken Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Juventus'un da yakından ilgilendiği milli futbolcuya Milan'ın yıllık 7 milyon Euro teklif yaptığı öğrenildi.

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Milan formasıyla bu sezon Serie A'da fırtınalar estiren Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Milan kulübü milli futbolcuyla sözleşme uzatmak için girişimlerini sürdürüyor. Hakan Çalhanoğlu ile Juventus'un da yakın temasta olduğu belirtiliyor.

Yıllık 7 milyon Euro

Fanatik'in haberine göre Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak için maaşının iki katı teklifte bulundu. İtalyan kulübünde yıllık 3.5 milyon Euro kazanan Hakan için yıllık 7 milyon Euro'luk teklif yaptılar. Hakan Çalhanoğlu yapılan teklif sonrası düşünmek için kulüpten süre istedi!

Juventus da istiyor!

Hakan Çalhanoğlu ile Merih Demiral'ın formasını giyen Juventus da yakından ilgileniyor. Juventus dışında İngiltere ve İspanya'dan da bazı kulüplerin oyuncunun menajerine ulaştığı gelen haberler arasında...

Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro

Milan'ın 2017 yılında Bayer Leverkusen'den 23.3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Hakan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri 35 milyon Euro'ya yükselmiş durumda.

40 puanla lider durumda bulunan Milan'da milli futbolcu bu sezon 28 maçta 8 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Hakan Çalhanoğluna Milandan dev teklif

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