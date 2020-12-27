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27.12.2020 - 23:21 |

Hakan Çalhanoğlu'ndan Acun Ilıcalı paylaşımı! Survivor...

Milan'da başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaştı.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Acun Ilıcalı paylaşımı! Survivor...
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Milan'da forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaştı ve 'Survivor 2030' ifadelerini kullandı.

Serie A ekiplerinden Milan'da top koşturan Hakan Çalhanoğlu'ndan sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Acun Ilıcalı ile fotoğrafını yayınlayan Çalhanoğlu, "Survivor 2030" ifadelerini ve imza emojisi kullanarak bir paylaşım yaptı.

Milli oyuncunun bu paylaşımına kısa süre içerisinde çok sayıda yorum yapıldı.

Hakan Çalhanoğlundan Acun Ilıcalı paylaşımı Survivor...

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