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17.02.2020 - 14:48 |

Hakan Çalhanoğlu'ndan Milan'a kötü haber

Milan'da forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu sakatlığı sebebiyle Torino maçının kadrosundan çıkarıldı.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Milan'a kötü haber
Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

Milan'da forma giyen ve son dönemde performansını artıran Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi. Milli yldızın bu sabah yapılan kontrolünde "sağ iliopsoas kasında yaralanma" meydana geldiği açıklandı.

Hakan Çalhanoğlu sakatlığı sebebiyle Milan'ın Torino ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldı. Hakan Çalhanoğlu'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise merak konusu. Milan'ın önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapması bekleniyor.

Milan Teknik Direktörü Pioli, Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Paqueta veya Bonaventura ikilisinden birisini oynatması bekleniyor.

Hakan Çalhanoğlundan Milana kötü haber

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