Hakan Çalhanoğlu'nun aklı Bundesliga'da! | Transfer haberleri

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun adı son dönemde transfer dedikodularına karışmaya başladı. Pandemi nedeniyle verilen ara sonrasında lige fırtına gibi dönen milli yıldız, ortaya koyduğu saha içi performansı ve 4 gol-7 asistlik tabela katkısıyla futbolseverlerden tam not aldı.

Ne var ki başarılı orta saha oyuncusu, kariyerini başkent ekibinde sürdürüp sürdürme konusunda henüz net bir karar vermiş değil.

İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre Milan'ın maestrosu, kulübüyle halihazırda devam eden ve 2021'de sona erecek olan sözleşmesini yenilemeye sıcak bakmıyor. Habere göre Bundesliga temsilcileri RB Leipzig ve Hertha Berlin, Almanya'ya geri dönmek isteyen Hakan'ı kadrolarına katmak için şimdiden hazır. Başarılı futbolcunun tercihini ne yönde kullanacağı ise şimdiden merak konusu.