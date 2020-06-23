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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Hakan Çalhanoğlu'nun gecesi! Milan farklı kazandı...
23.06.2020 - 00:27 |

Hakan Çalhanoğlu'nun gecesi! Milan farklı kazandı...

Serie A'daMilan, deplasmanda Lecce'yi 4-1 yendi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu yaptığı 2 asist ile geceye damga vuran futbolcular arasında yer aldı.

Hakan Çalhanoğlu'nun gecesi! Milan farklı kazandı...
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında Milan, Lecce'yi 4-1 yendi. 

Lecce'deki Ettore Giardiniero Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Paolo Valeri yönetti. 

Maçın 26. dakikasında gelişen konuk takım atağında, Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Samuel Castillejo'nun golüyle Milan 1-0 öne geçti. 

Milan, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Ev sahibi ekip, 54. dakikada Marco Mancosu'nun penaltıdan kaydettiği golle maçta yeniden eşitliği sağladı: 1-1. 

Milan'dan bu gole yanıt gecikmedi ve 55. dakikada Giacomo Bonaventura, konuk ekibi 2-1'lik üstünlüğe taşıyan golü attı. 

Bu golden 2 dakika sonra yine milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Milan'da sahneye Ante Rebic çıktı ve farkı 2'ye çıkardı: 1-3. 

Karşılaşmanın 72. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun başlattığı hücumda, Rafael Leao'nun golüyle kırmızı-siyahlılar skoru 4-1'e getirdi. 

Milan, Lecce deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrılırken, puanını 39'a çıkarttı ve 7. sıraya yükseldi. Lecce ise 25 puanla 18. sırada yer aldı. 

Ligde 27. haftanın bir diğer maçında Fiorentina ise konuk ettiği Brescia ile 1-1 berabere kaldı.

Hakan Çalhanoğlunun gecesi Milan farklı kazandı...

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