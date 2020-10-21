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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu belli oldu!
21.10.2020 - 11:10 | | Fanatik

Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu belli oldu!

Milan'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Celtic maçı öncesinde gerçekleştirdiği sabah antrenmanında sakatlanan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 7-10 gün arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı. İtalya Serie A'da sezona 4'te 4 ile giren Milan'da sakatlanan Hakan Çalhanoğlu, özellikle takımının kritik Roma maçında forma giyemeyecek.

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Milan'ın bu sezonki başarısının en önemli mimarlarından milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Celtic maçı öncesinde gerçekleşen sabah antrenmanında sakatlanmıştı. Antrenmanı koltuk değnekleri ile terk etmek durumunda kalan yıldız oyuncunun durumu ise belli oldu.

İtalyan gazetelerinin bu sabah verdiği bilgiye göre ayak bileğinden sakatlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu'nun yaklaşık 7-10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Korkulan olmamış ve çok ciddi bir sakatlık sorunu ortaya çıkmamış olsa da sıkışık programda 3 kritik maçı kaçırması bekleniyor.

Roma maçında yok!

Celtic ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyemeyecek milli oyuncumuz, sonrasında ligdeki Roma maçında ve önümüzdeki haftanın Avrupa maçı olan Sparta Prag karşısında da oynayamayacak. Hakan'ın 1 Kasım'da Udinese deplasmanına ise yetiştirilmesi için çalışılacak.

Hakan Çalhanoğlu, özellikle takımı Milan'ın elemeleri geçerek UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmasına 3 maçta attığı 4 gol ile büyük katkı sağlamıştı.

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Hakan Çalhanoğlunun son durumu belli oldu

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