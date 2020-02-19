Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Hakan Ünsal'ın annesi hayatını kaybetti
19.02.2020 - 12:51 |

Hakan Ünsal'ın annesi hayatını kaybetti

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı, eski milli futbolcu Hakan Ünsal'ın annesi Nesibe Ünsal, hayatını kaybetti.

Hakan Ünsal'ın annesi hayatını kaybetti

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı, eski milli futbolcu Hakan Ünsal'ın annesi Nesibe Ünsal, hayatını kaybetti.

TPFD'den yapılan açıklamada, "Başkanımız Hakan Ünsal'ın kıymetli annesi Nesibe Ünsal hayatını kaybetmiştir. Nesibe Ünsal annemize Allah'tan rahmet, başta başkanımız Hakan Ünsal olmak üzere kederli Ünsal ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Galatasaray Kulübü de eski futbolcusu ve üyesi Hakan Ünsal'ın annesini kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Galatasaray'ın Real Madrid zaferlerini izliyoruz

Hakan Ünsalın annesi hayatını kaybetti

 

 

 

Fenomen Simitçi Ahmet Yaşin dişlerine kavuştu, patent peşine düştü
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Faruk Süren: "Derbide galibiyet için elimizden geleni yapacağız"

Faruk Süren: "Derbide galibiyet için elimizden geleni yapacağız"

Göztepe'de hasret bitiyor

Göztepe'de hasret bitiyor

Süper Lig'de çok kritik hafta

Süper Lig'de çok kritik hafta

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçları yarın oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçları yarın oynanacak

Sıradaki Haber