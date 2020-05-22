Hakemler rahatladı! ‘Üzerimize üşüşmüyorlar’

ONUR DİNÇER

Hakemler sevdi bu işi

Korona salgını sonrasında futbolda perde Almanya ile birlikte açılırken, yeni dönemin farklı koşullarında hakem-futbolcu diyalogları da değişti. Köln-Mainz arasında oynanan karşılaşmanın hakemi olan ve maçta bir penaltı kararı verip, 6 sarı çıkaran Guido Winkmann, “Kritik bir karar verecekken, futbolcular hemen üzerinize üşüşmüyor. Seyircinin olmaması sahadaki adrenalini de azaltıyor olsa gerek” dedi.

‘Seyircisiz kolay’

Augsburg-Wolfsburg maçında düdük çalan Felix Brych de, “Isınma sırasındaki kısa konuşmalarda herkesin maça çıkmak için sabırsızlandığını fark ettim. Pozitif bir hava vardı ve bu maça da yansıdı. Oyuncularla münasebetlerimiz eskisinden daha keyifli” diye konuştu. Borussia Dortmund-Schalke maçının hakemi Deniz Aytekin de ‘Seyircisiz derbi yönetmek daha kolay’ diyerek ortamın iyi olduğunu söyledi.

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