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26.06.2020 - 00:55 | | AA

Hamza BakÄ±r'Ä±n bronz madalyasÄ± "gümüÅŸ" oldu

2019 DÃ¼nya GenÃ§ler GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Hamza BakÄ±r, Ä°ranlÄ± Aliakbar Yousufahmadchali'nin doping yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edilmesinin ardÄ±ndan gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalyanÄ±n yeni sahibi oldu.Â

Hamza BakÄ±r'Ä±n bronz madalyasÄ± "gümüÅŸ" oldu
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2019 DÃ¼nya GenÃ§ler GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±'nda grekoromen stilde bronz madalya kazanan milli sporcu Hamza BakÄ±r, ilk sÄ±rada yer alan Ä°ranlÄ± Aliakbar Yousufahmadchali'nin doping yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edilmesinin ardÄ±ndan gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalyanÄ±n yeni sahibi oldu.Â 

TÃ¼rkiye GÃ¼reÅŸ Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "2019 DÃ¼nya GenÃ§ler ÅžampiyonasÄ±'nda grekoromen stilde ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸan Aliakbar Yousufahmadchali'nin doping yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± nedeniyle altÄ±n madalyasÄ± iptal edildi. Ä°ranlÄ± gÃ¼reÅŸÃ§inin birincilik unvanÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan finalde yendiÄŸi ABD'li rakibi altÄ±n, milli sporcu Hamza BakÄ±r da gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalyanÄ±n yeni sahibi oldu." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â 

Hamza BakÄ±rÄ±n bronz madalyasÄ± gÃ¼mÃ¼ÅŸ oldu

Milli gÃ¼reÅŸÃ§i Hamza BakÄ±r, ÅŸampiyonada yarÄ± finalde Aliakbar Yousufahmadchali'ye maÄŸlup olmuÅŸtu. Organizasyonda 130 kiloda mÃ¼cadele eden Hamza, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k maÃ§Ä±nda GÃ¼rcÃ¼ rakibi Robinzon Esadze'ye Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kurarak bronz madalya elde etmiÅŸti.

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