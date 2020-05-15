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15.05.2020 - 09:44 | | Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA)

Hasan Ali Kaldırım, Devrim Akarsu ile form tutuyor

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle oynanamayan lig sürecinde güçlü antrenmanlar yaparak form tutuyor.

Hasan Ali Kaldırım, Devrim Akarsu ile form tutuyor
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Dünyayı etkisi altına alan ve son günlerde futbol kulüplerinde de bir hayli artan yeni tip koronavirüs salgını bir çok futbolcuyu etkiledi.

Türkiye liglerinde verilen arada bireysel antrenmanlarla güç depolayan isimlerden biri de Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım. Form tutmak için dünya ve Avrupa eski kick-boks şampiyonu Devrim Akarsu ile bireysel antrenmanlar yapan Hasan Ali Kaldırım, TFF tarafından açıklanan liglerin başlama tarihi olan 12 Haziran'a kadar güç depoluyor.

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Devrim Akarsu'nun Instagram hesabından yayınladığı videoda tempolu çalışmalar yapan Milli sol bek hırsı ile dikkat çekiyor. Fenerbahçe Kulübü'nün hazırladığı bireysel ve takım ile çalışmaların yanı sıra yıllardır Devrim Akarsu ile özel antrenman yapan Hasan Ali, hakkında çıkan haberlere de kulak asmıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcunun hedefi ise öncelikle Fenerbahçe ile masaya oturup sarı-lacivertli formayı giymeye devam etmek. Fenerbahçe Kulübü ile anlaşamaması durumunda ise kendisine Galatasaray ve Medipol Başakşehir'den gelen ciddi teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.

Hasan Ali Kaldırım, Devrim Akarsu ile form tutuyor

 

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