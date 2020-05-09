Hasan Çetinkaya: "Başarıları tesadüf değil"

SENAD OK

Westerlo 2. Başkanı, ülkedeki futbol anlayışını piramide benzetti, “Altyapı, eğitim, amatör futbol alt katmanlar, en üstte profesyonel takımlar var. Bu yapıda yeteneklerin kaçma şansı yok. Yani Belçika’nın büyük başarısı tesadüf değil” ifadelerini kullandı

Uzun süre Fenerbahçe’de idari menajerlik görevini yürüten Hasan Çetinkaya şu anda Belçika 2. Lig ekiplerinden Westerlo’nun ikinci başkanlığını yapıyor. Türk iş insanı Oktay Ercan’ın almasının ardından mali açıdan toparlanan kulüp Çetinkaya’nın da göreve gelmesi sonrası önemli yol kat etti ve hedefi birinci lig olarak belirledi. Çetinkaya ise Belçika futbolu ile ilgili gözlemlerini ve tespitlerini MİLLİYET’e anlattı.

Belçika ve Türkiye arasındaki farklara değinen Çetinkaya şöyle devam etti: “Ülkede futbol amatöre inmiş durumda. Altyapı zaten inanılmaz. 5-6 yaşında çocukların takımı var. Oğlum Ömer Ali de U7 takımında oynuyor. Taktiksel ve fiziksel açıdan da öndeler. Bizim ülkemizde dalga geçilen koşu mesafelerinin burada önemli olduğunu görüyoruz. Futbolu, okula ve lise eğitimine de entegre etmişler. Futbol lisesi var mesela. Bu sayede bir sporcu üst yapıya geldiğinde antrenörün bir şey öğretmesine gerek kalmıyor. İngiltere, İspanya gibi bir lig yok. Ama kendi içinde ciddi bir rekabet var.”



Hafta sonunda Belçika’nın her yerinde maçların oynandığını da belirten Çetinkaya, “Adeta futbol festivali yaşanıyor burada. Belçika futbolunu piramit gibi düşünmek lazım. Altyapı, eğitim, amatör futbol bunun alt katmanları, en üstte profesyonel takımlar var. Toplam 24 takım var ve geri kalanı amatör. Bu yapıda yeteneklerin kaçma şansı yok. Yani Belçika’nın başarısı tesadüf değil. Bizim ülkemizdeki gibi ücretler yok. Bizim bir büyük takımımızın bütçesi burada 10 profesyonel takıma bedeldir. Ama buradan çıkan ve ihraç edilen oyunculara baktığımızda aslında her şey ortaya çıkıyor” diye konuştu.







Belçika’da önemli bir futbol kültürü olduğunu sözlerine ekleyen Westerlo’nun 2. Başkanı, “Rekabet saha içinde. Maç bitince rekabet de bitiyor. Burada futbolu profesyoneller yönetiyor. Federasyon hakem atamak ve milli takım organizasyonunu yapmakla ilgileniyor. Pro lig organizasyonu yönetiyor ligi. Yayın hakları, takvim, sponsorluk gibi konularda yetki onlar da. Her kulüpten bir yetkili var. 24 profesyonel kulüpten bir yetkili. Ben de bu yönetimdeyim kulübümü temsilen. Ağır mali kriterleri var. Stadyum kriterleri var. Bunlara uyduğunuz taktirde lisans alıyorsunuz. Sayı az, kalite yüksek” ifadelerini kullandı.

‘En önemlisi model oluşturmak’

Hasan Çetinkaya, Westerlo projesinin benzerinin Türkiye’de neden yapılmadığını değerlendirdi. Çetinkaya şu ifadeleri kullandı: “Benim bu projede yer almam ve buna inanmamı sağlayan kişi Oktay Ercan. Doğru projeyi nasıl yaparız mücadelesini veriyoruz. Hedefimiz üç kademeden oluşuyor. 3 yıllık hedef koyduk. Mali, sportif ve tesis hedeflerimiz var. Bir şirket takımı. Oktay Ercan yatırım yapıyor. Önemli bir model olmak istiyoruz.”

‘Virüsü buraya karnaval getirdi’

Koronavirüsün Belçika’ya nasıl geldiğini anlatan Hasan Çetinkaya, “Şubat’ın son haftası Belçika’da karnaval tatili vardı. Çoğu kişi İtalya’nın kuzeyine gitti ve dönüşte vaka sayısı arttı” dedi.

Ülkedeki kısıtlamayla ilgili ise Çetinkaya şöyle konuştu: “Tek başına olmak kaydıyla yürüyüş yapılabiliyor. İkili üçlü gruplar olması yasak. Sürekli her yerde polis var. Araç trafiği azaldı. Yok denecek kadar az.”

Salgının kulüplere etkisini de değerlendiren Çetinkaya, “Kulüpler sıkıntıda. Maç günü gelirleri yok. Yayın gelirlerinin durumu belirsiz. Mali sorumluluklarımızı biz yerine getiriyoruz. Kimseyi işten çıkarmadık. Mart-nisan ayı kulüplerin lisans kriterlerini yerine getirmesi gereken aylar. Mali güvenceler vermesi gerekiyor. Biz o kategoride değiliz. Sağlıklı kulüp yapısındayız” diye konuştu.

Javier Zanetti'nin San Siro'daki Son Maçı