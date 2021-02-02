Hatayspor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta hangi kanalda? Mesut Özil kadroda!
Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında bugün Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta iç sahada Çaykur Rizespor'uı tek golle geçen Sarı Lacivertli takım Beşiktaş'ın sahasında Trabzonspor'a kaybetmesinin ardından liderlik koltuğuna oturmuştu. Ara transfer döneminde dünya yıldızı Mesut Özil'in yanı sıra Szalai, İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi -Samuel'i kadrosuna katan Fenerbahçe son haftaların formda takımı Hatayspor'a konuk olacak. Peki Hatayspor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta hangi kanalda?
Hatayspor-Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Fenerbahçe bugün Hatayspor deplasmanında 3 puan için sahaya çıkacak. Süper Lig'de 22. hafta maçında iç sahada Çaykur Rizespor'u Enner Valencia'nın attığı şık frikik golü ile geçen Fenerbahçe Lider Beşiktaş'ın Trabzonspor'a kaybetmesinin ardından Süper Lig'de liderlik koltuğunu devralmıştı. Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler ile adından söz ettiren Fenerbahçe Szalai, Mesut Özil, Bright Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattı. Hatay deplasmanında oynanacak olan mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin kadrosu açıklandı. Kadroda dünya yıldızı Mesut Özil'de yer alıyor. Peki Hatayspor-Fenerbahçe maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Hatayspor-Fenerbahçe maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak. Suat Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal yapacak. Hatayspor-Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak
MUHTEMEL 11'LER
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Aabid, Ribeiro, Traore, Selim, Diouf, Boupendza
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Thiam, Valencia, Samatta
FENERBAHÇE'DE DÖRT İSİM SAKAT
Fenerbahçe'de Hatayspor maçında geçtiğimiz hafta sakatlanan Yunan oyuncu Pelkas, Tisserand, Sinan ve yeni transfer İrfan Can Kahveci sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Hatayspor'da ise Akintola cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek