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Haberler1.Lig Haberleri Hatayspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
18.06.2020 - 16:35 | | AA

Hatayspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Hatayspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
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Kulüpten yapılan açıklamada, takımda daha önce üç kez yapılan Kovid-19 testlerinde de negatif çıktığı hatırlatıldı.

Son testin de yarın deplasmanda yapılacak İstanbulspor maç öncesinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, pozitif sonuca rastlanılmadığı bildirildi.

- Rahman Buğra Çağıran forma giyemeyecek

Öte yandan, yarınki İstanbulspor maçında orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği bildirildi.

Rahman Buğra'nın, geçen haftalarda sağ arka alt adalesinde kas yaralanması oluştuğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başarılı oyuncumuz Rahman Buğra Çağıran'ın, geçtiğimiz haftalarda yapılan idmanda sağ arka alt adalesinde zorlanmaya bağlı birinci derece kas yaralanması oluşmuştur. Tedavisine devam edilmekte olan oyuncumuz, fizyoterapistimiz Ferhat Boz eşliğinde bireysel saha çalışmalarına devam etmektedir. Buğra Çağıran'ın, önümüzdeki hafta yapılacak kontrollerden sonra hafta içinde takımla çalışmaya başlaması beklenmektedir."

Hataysporda Kovid-19 testleri negatif çıktı

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