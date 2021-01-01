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01.01.2021 - 11:14 | | AA

Hatayspor'un golcüsü Boupendza, performansıyla göz dolduruyor

Atakaş Hatayspor'un Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 6-0 yendiği maçta 4 gol atan Gabonlu forvet Aaron Boupendza, performansıyla göz dolduruyor.

Hatayspor'un golcüsü Boupendza, performansıyla göz dolduruyor
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Sezon başında transfer edilen Gabonlu forvet, etkili performansıyla hem takımının 3 puan almasında önemli rol oynadı, hem de 12 kez forma giydiği ligde gol sayısını 7'ye yükseltti.

Süper Lig'de, 15 hafta sonunda 24 puanla 6'ncı sırada bulunan Hatayspor, Gabonlu golcüsünün skor ürettiği 3 maçta da yenilmedi.

Boupendza'nın skora katkı yaptığı maçlarda Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalırken, Fatih Karagümrük'ü 3-1 ve Fraport TAV Antalyaspor'u 6-0 yendi.

 

- Gol krallığı yarışında 2'nci sırada

 

Aaron Boupendza, gol krallığı yarışında da 2'nci sıraya yükseldi.

Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın 8 golle ilk sırada bulunduğu yarışta, 7'şer gol atan Boupendza, Yeni Malatyasporlu Adem Büyük, Gaziantep FK oyuncusu Alexandru Maxim ve Aytemiz Alanyasporlu Davidson Pereira ikinciliği paylaşıyor.

 

- "Her maçta daha iyi performans göstermeye çalışıyorum"

 

Aaron Boupendza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısında 4 gol atarak Süper Lig tarihine geçmekten dolayı gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Maçta takım halinde çok iyi performans gösterdiklerini belirten Boupendza, şöyle konuştu:

"Böyle bir sonuç beklemiyordum. Maçta ilk yarıda 4 gol atarak Süper Lig tarihinin bir parçası olmak benim için gurur verici bir olay. Mutluluğum tarif edilemez. Burada takım arkadaşlarımın büyük katkısı var. Ben sadece orada uygun yerde bulunduğum için böyle bir şeyi başardım. Sezonun başından bu yana her maçta daha iyi bir performans göstermeye çalışıyorum. Takımda değişik ülkelerden, kültürlerden, dillerden arkadaşlarımız olmasına rağmen aramızda iyi bir iletişim bulunuyor. İyi bir arkadaşlık ortamımız var. Bundan da çok mutluyum. Takımda güzel bir uyum bulunuyor."

Boupendza, şu anda 7 golle takımın en skorer ismi olduğunu ve ekibe daha fazla katkı vermek istediğini sözlerine ekledi.

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Hataysporun golcüsü Boupendza, performansıyla göz dolduruyor

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