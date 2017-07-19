Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri Helder Barbosa Akhisar Belediyespor'da
19.07.2017 - 11:57 | | AA

Helder Barbosa Akhisar Belediyespor'da

Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Portekizli futbolcu Helder Barbosa'yı kadrosuna dahil etti.

Helder Barbosa Akhisar Belediyespor'da
ABONE OL

Akhisar Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, Barbosa ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbola Portekiz'in Porto takımında başlayan 30 yaşındaki Barbosa, ülkesinde Coimbra, Trofense, Vitoria Setubal ve Braga takımlarının yanı sıra İspanya'da Almeria, Yunanistan'da AEK ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Wasl ekiplerinde forma giydi.

Tecrübeli sol kanat oyuncusu Porto ile 2 kez lig şampiyonluğunu yanı sıra Portekiz 17 Yaş Altı Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf şimşek dönemi sona erdi
    Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf şimşek dönemi sona erdi
  2. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
  3. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
    Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
  4. Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!
    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!
  5. Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor
    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe Beko bronz ödül aldı

Fenerbahçe Beko bronz ödül aldı

UEFA'dan federasyonlara 775,5 milyon avro destek

UEFA'dan federasyonlara 775,5 milyon avro destek

Sıradaki Haber