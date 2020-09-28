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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Hellas Verona'da Mert Çetin rüzgarı
28.09.2020 - 15:40 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Hellas Verona'da Mert Çetin rüzgarı

İtalya Serie A'da 2'de 2 yaparak 6 puan toplayan ve kalesinde hiç gol göremeyen Hellas Verona'nın Türk stoperleri Mert Çetin ve Koray Günter performanslarıyla göz doldurdu.

Hellas Verona'da Mert Çetin rüzgarı
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Bu sezon başında Roma'dan transfer edilen milli stoper Mert Çetin ve geçen sezon da Verona forması giyen Koray Günter, ligin ilk maçında da gösterdikleri performansla beğeni kazandı.

Geçen sezon devre arasında Roma forması giyerken de Verona'dan teklif alan ancak sezonu Roma'da tamamlamak isteyen Çetin, süreklilik kazanmak ve transferi için istekli olunması nedeniyle Verona'nın teklifini kabul ettiğini söylerken Avrupa'da kalıcı olmayı hedefliyor.

Hellas Veronada Mert Çetin rüzgarı

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