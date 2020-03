Helvacı: Galatasaray risk alıp derbiye çıkmamalıydı

İşte Mehmet Helvacı'nın açıklamaları:

"Şeffaflık yarar sağlamaz!"

"Bu durum ne zaman biter? Bunun cevabını hiç kimse bilmiyor. Bir an evvel aşı bulunmalı. Bağışıklık sisteminin devreye girmesi çok uzun sürebilir. Kimse bu konuda bir öngörüde bulunamıyor. Zaman zaman iyi haberler de geliyor. Birtakım insan üzerinde denenebilecek aşıların bulunduğu haberleri geliyor. Kısa bir süre kurallara uygun yaşarsak bu durumu az bir hasarla atlatabiliriz. Burada herkesin ve her kuruluşun kendi çapında bu duruma müdahale etmesi lazım. Bu işte medyaya çok önemli bir görev düşüyor. Herkes durumu farklı bir şekilde değerlendirebilir. Ben şeffaflığın iyi bir şey olduğunu düşünüyorum ancak hastalığın nerede olduğunu bilsek ne yapacağız? Bu iyi mi olacak? Kötü mü olacak? Bütün hastalar İstanbul'da dersek diğer şehirlerdeki insanlar önlemlerini azaltabilir. Bu bir ülke meselesi. Hastalığın nerede olduğunun bir önemi yok. Burada bizi ilgilendiren kısım kurallara uymak. Hastaların yerinin açıklanması bence iyi olmaz. O şehirdekiler panik yapar ve diğer şehirdekiler rahatlar. Bizim toplumsal reflekslerimiz böyle çalışıyor. Şeffaflık iyi bir şeydir ancak bu özel bir hal. Her toplumun farklı özellikleri var ancak bu durumda bir şeffaflığın bizim toplumumuz üzerinde kötü bir duruma yol açabilir. Hastalığın İstanbul'da olmadığı açıklanırsa herkes sokaklara çıkabilir.

"Galatasaray risk alıp derbiye çıkmamalıydı!"

Radysopor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Helvacı, "Bu durumu sadece Galatasaray adına değil tüm spor kamuoyu adına yorumlamak lazım. Zaten birçok alanda müsabakalar durdu. Kurallar bize karşınızdakiyle konuşurken aranızda bir metre mesafe olsun derken futbol maçı oynanması abes. Veya futbol maçlarında herkes birbirinden 1 metre uzakta olacak. Bunus sağlayabiliyorsanız oynatın. Bunu yapamıyorsanız o zaman temel sağlık kurallarına uymuyorsunuz demektir. Yayının başında siz söylediniz. Bu durumu biraz zorlarsak Türk Ceza Kanunu devreye girer. Galatasaray sesini daha çok çıkardığı için öne çıktı. Ben yönetimimizin her türlü riski alıp maça çıkmamasını tercih ederdim. Ben yönetimde olsam bunu teklif ederdim. Size bu konuda TFF ceza verebilir" dedi.

"Devletin kararına uyuyorlarsa futbolcular arasında 1 metre mesafe olmalı!"

TFF'nin bir üstünde UEFA var. UEFA bize doğrudan 'Ligi oynatmayın.' diyemez ancak bu tür cezaları sorgular. Siz bu cezayı alırsanız sessiz kalmazsınız ve bu durumdan haklı çıkarsınız. Burada haksız bir durum söz konusu değil. Devletin kararına uyduklarını söylüyorlar. Devletimizin kararına uyuyorsak 1 metreden fazla kimseye yaklaşmayacağız. Devlet bu kararı alıyor. Devlet size maçları oynatın veya oynatmayın demez. Buna siz kendiniz karar vereceksiniz. Buna sizin tabi olduğunuz kurum karar verecek. Bu kurum yanlış karar veriyorsa siz karşı çıkacaksınız. Hükumet maçlar oynansın diye bir karar mı aldı? Devlet, "Oynanacaksa seyircisiz oynansın." dedi.

"Kulüplerin dava hakkı var!"

Dün akşam bütün camilerden yayın vardı. Toplu namaz artık kılınmıyor. Ne oldu? İbadet mi yasaklandı? Hayır. Salgının yayılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor. Cami hopörlerinden bu yayın yapılırken siz stada seyirci getirmiyorsunuz ancak insanlar kahvehanelerden maç izliyor. Burada bir vakaya rastlanırsa kulübün ve kulüp çalışanlarının dava hakkı var. Bence zararın oluşmasını beklemeye gerek yok. Bu maçlara hangi oyuncu sahaya tam konsantrasyonla çıkıyor? Burada bir pandemi söz konusu. Bunun yaşla bir alakası yok. Bizden başkasına geçebilir. Buna kim tutunmak ister. Bunun önlemleri için hükümet çalışırken siz de çalışmalısınız. Bunu herkes erteliyor. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. EURO 2020 ertelendi. Bunu neden yaptılar? Seyircisiz oynatsalardı! Seyircisiz maçlarda risk ortadan kalkmıyor. Futbolcular gladyatör değil. Bunların hepsi bizim çocuklarımız. Yerli veya yabancı farketmez. Hayatları tehlikeye atmaya kimsenin hakkı yok. Ben ofisimi tatil ettim. Herkes evden çalışıyor. Kimse hasta değil ancak önlem bunu gerektirir. Hiçbir şey insan hayatından önemli değil.

"Liderin şampiyon ilan edilmesi kabul edilemez!"

Liglerin liderlerinin şampiyon olması kabul edilebilir bir durum değil. Böyle bir karar bence çıkmaz. Bu karar uygulanırsa hukuka gider. Şu anda içinde olduğumuz durum müzmin sebeptir. Müzmin sebep ortadan kalktığı anda her şey devam eder. Burada doğru olan karar ertelemedir. Bu durum ne zaman ortadan kalkarsa devam edilir. Şimdi lider şampiyon edilse diğer sezon ne zaman başlayacak? Ön görülemeyen bu olaylarda sistem durur. Böyle bir karar çıkarsa Galatasaray herkesi dava eder.

"Bu kararı biz alsak çok farklı olurdu!"

Bu kararı biz alsak daha farklı bir dünyada olurduk. Biz daha çok şampiyon olacağız. Daha önce de çok şampiyon olduk. Bu karar yine bizim için ilklerden biri olurdu. Galatasaray kulübünun insan sağlığını önemsediği mesajı verilirdi. Bir maaliyet her durumda ödeyeceğiz. En azından bu maaliyete değerdi. Umarım UEFA'dan böyle bir karar çıkmaz ve ligler ertelenir. Doğru olan karar budur. Bu karar bütün hukuki meseleler için geçerlidir. Şartlar normale dönünce liglere devam edilir. İnsanlar çok fazla seyahat ediyor. Tatile gidiyorlar ve geri dönüyorlar. Rezervasyonlar yapılıyor. Pararyı veren iptal etmek istiyor. Pararyı alanlar da vermek istemiyor. Tüm bunlardan futbol da etkileneiyor. Böyle bir durumdan kaçınmak mümkün değil. Bu duruma katlanacaksanız bari iyi bir şekilde katlanın. Umarım bu erteleme kararı hemen devreye girer. Orada top toplayıcı çocuklara ve diğer görevlilere yazık oluyor. Bu insanların da aileleri var."

