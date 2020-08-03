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03.08.2020 - 07:00 |

Hem yarışçı hem çevreci EnduroSchool Race Team!

10. yılını kutlayan ralli raid yarışı TransAnatolia'daEnduroSchool Race Team, çevreci yanıyla dikkat çekiyor.

Hem yarışçı hem çevreci EnduroSchool Race Team!
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10. yılını kutlayan ralli raid yarışı TransAnatolia, bu yıl 15-22 Ağutos tarihlerinde gerçekleşecek. Bu yıl yarışmanın en dikkat çeken takımlarından olan, yarı amatör yarı profesyonel bir takım olan ve renkli kişiliklerden oluşan EnduroSchool Race Team, çevreci yanıyla da ön plana çıkıyor. Ekip, 5 Ağustos Çarşamba günü, kamyonlarla piknikçilerin Belgrad Ormanı’nda çöp toplayarak yarış öncesi çevre hassasiyetine vurgu yapacak.

Hem yarışçı hem çevreci EnduroSchool Race Team

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