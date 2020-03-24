Hemşehrilerinden Fatih Terim'e mesaj: Onu çok seviyoruz

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, dün akşam sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Terim paylaşımında, Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerine yer verdi. Terimin bu paylaşımından sonra birçok kişi tecrübeli teknik adama 'geçmiş olsun' mesajları gönderdi. Bugün ise Terimin memleketi Adanada birçok kişi, hemşehrileri olan Fatih Terime geçmiş olsun dilekleri göndererek, yanında oldukları mesajını verdi.

"ONUNLA GURUR DUYUYORUZ"

Bir Adanalı olarak Fatih Terime büyük bir sevgi duyduğunu belirten Hasret Yılmaz, Duyunca çok üzüldüm ve şok yaşadım. Adanalılar olarak onunla hep gurur duyduk. Sağlığına kavuşmasını diliyorum dedi.

Fatih Terimin kendisini Türk futboluna adamış bir isim olduğunu dile getiren Ercan Tosun ise, Burada O'nun isminin verildiği sokaktayız. Tabi duygusalız. Ben Beşiktaşı tutuyorum ama umarım Fatih hocamız iyileşir ve bizleri yener diye konuştu.

Haberi aldıklarında ailece çok üzüldüklerini ve inanamadıkları kaydeden Ayşegül Sayın da, Fatih Terimi tekrardan sahalarda görmek istediklerini ve onu çok sevdiklerini vurguladı.

Bursaspor'dan Albayrak ve Terim'e geçmiş olsun mesajı

Koronavirüs salgını Türk spor dünyasında da etkisini gösterirken, Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın yanı sıra, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bunun üzerine Bursaspor Kulübü, sarı kırmızılı camiaya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan iki ayrı açıklamada, "Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın Koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" ve "Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terimin Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Fatih Terime geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.