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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Hertha Berlin, Milan'dan Polonyalı golcü Piatek ile anlaştı!
30.01.2020 - 21:14 |

Hertha Berlin, Milan'dan Polonyalı golcü Piatek ile anlaştı!

Hertha Berlin, İtalya'nın Milan takımından Polonyalı golcü Krzysztof Piatek'i kadrosuna kattı. Bu sezon Milan ile 20 maça çıkan Polonyalı milli futbolcu, 5 gol kaydetti.

Hertha Berlin, Milan'dan Polonyalı golcü Piatek ile anlaştı!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Hertha Berlin, İtalya'nın Milan takımından Polonyalı golcü Krzysztof Piatek'i kadrosuna kattı. 

Hertha Berlin Kulübü, 24 yaşındaki Piatek ile uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten transferin detaylarına ilişkin bilgi verilmese de Almanya basınında Hertha Berlin'in bu transfer için bonuslar dahil 27 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Ülkesinin Lechia Dzierzoniow, Zaglebie Lubin ve Cracovia ekiplerinde oynayan Piatek, daha sonra İtalya'da Genoa ile Milan formaları giydi. 

Bu sezon Milan ile 20 maça çıkan Polonyalı milli futbolcu, 5 gol kaydetti.

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Hertha Berlin, Milandan Polonyalı golcü Piatek ile anlaştı

Krzysztof Piatek klibi

 

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