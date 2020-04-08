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08.04.2020 - 10:10 | | İHA

HES Kablo Kayserispor'da testi pozitif çıkan personele yeniden test yapılacak

HES Kablo Kayserispor'da korona virüsü testi pozitif çıkan idari personel yeniden teste girecek.

HES Kablo Kayserispor'da testi pozitif çıkan personele yeniden test yapılacak

Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, 13 gün önce yapılan korona virüs testinde sonucu pozitif çıkan idari personelin durumunun çok iyi olduğunu duyurdu. Tokgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüzde COVID-19 testi pozitif çıkan arkadaşımızın bugün 13. günü ve durumu oldukça iyi. Yarın tekrar test olacak, lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Bu vesileyle Berat Kandilinizi kutlar, güzel günlere bir an önce dönmeyi temenni ederim" dedi.

HES Kablo Kayserisporda testi pozitif çıkan personele yeniden test yapılacak

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