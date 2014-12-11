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11.12.2014 - 18:02 | | DHA

Hikmet Karaman, Çaykur Rizespor ile anlaştı!

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı.

Hikmet Karaman, Çaykur Rizespor ile anlaştı!
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Çaykur Rizespor'da teknik direktör Mehmet Özdilek'in yerine arayışlara başlayan yönetimi İstanbul'da Hikmet Karaman ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede taraflar anlaşma sağladı. Çaykur Rizespor yönetiminin anlaşma ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Çaykur Rizespor yönetimi, Teknik Direktör Hikmet Karaman'a, İdari Menajer olarak Numan Akpınar'ı önerecek.

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