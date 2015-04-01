Hikmet Karaman, Emenike'den çekiniyor

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe'yi ağırlayacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Takım olarak iyi çalışırsak, yaptığımız işin bilincine varırsak hiçbir rakipten aşağı kalır yanımız yok" dedi.

Karaman, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de gündemin sık değiştiğini, her şeye rağmen yaşamın devam ettiğini söyledi.

Matematiksel olarak alt sıralarda her şeyin olabileceğine dikkati çeken Karaman, şehir olarak çok bilinçli davranmaları, matematiksel olarak takımı alt sıralardan uzaklaştıracak puanları toplamaları gerektiğini belirtti.

Sahalarında şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe'ye karşı işlerinin zor olduğunu kaydeden Karaman, "Rakibimiz iyi oyunculardan kurulu. Takım olarak iyi çalışırsak, yaptığımız işin bilincine varırsak hiçbir rakipten aşağı kalır yanımız yok. Son derece istekli, hırslı gelişimin içerisinde olan bir oyuncu grubuyla çalışıyoruz" diye konuştu.

Karaman, Fenerbahçe maçı için önlerinde üç gün bulunduğuna işaret ederek, "Milli takımdan dönenlerle iyi bir çalışma geçireceğiz. Herkesi, maçta 12. adam olması için takıma destek vermeye bekliyoruz. Son iç saha maçında taraftarımız bizi son derece memnun etti. Bunu daha yukarılara çekmemiz lazım" ifadesini kullandı.

Türkiye'de üç kulüpte bulunan şok dalga tedavi aleti alındı

Son dönemde kulüpte profesyonel anlamda ciddi gelişim gerçekleştiğini bildiren Karaman, şöyle devam etti: "Kulüp başkanımıza teşekkür ediyoruz. 70 milyarlık şok dalga tedavi aleti getirdik. Türkiye'de üç kulüpte var. Obraniak sakatlandı, oynaması mümkün değildi ama şimdi Fenerbahçe maçında bir aksilik yaşanmazsa sahada olacak. Oyuncunun sahaya sağlıklı dönmesi önemli. Bu kulübün gelişmesinde önemli endeksler. Takımların gelişmesi bu gibi etkenlerden gelir. Eskişehirspor maçından sonra sahaların ve stadın çok kötü olduğunu söyledik. Türkiye'deki golf sahaları ve Real Madrid'in sahasını yapan ekip geldi. İnanılmaz derecede çalışıyorlar. Çim görevlilerimizi geliştiriyorlar. Sahalardaki sakatlanmayı engelliyoruz. İnşallah bu gelişmeler artarak devam eder. Bu seneyi atlatırsak, seneye önemli bir ekip olarak yerimizi alırız."

Fenerbahçe'deki "Emenike konusu"

Karaman, Fenerbahçe'de Emenike konusunda yaşananların bazen motive ettiği gibi bazen de kırılgan olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Bazen bu olaylar takımı dağıtır. Sorunlar birden yok olmaz. Bir futbol takımı çok üst düzey oyunculardan kurulu olmayabilir. Takım, uyumunu, birlikteliği ve mücadeleyi ekip halinde yaparsa karşılarında yıldızlar topluluğu olsa da her takımı alt eder. Takım olamadıkları zaman istedikleri kadar yıldız olsun, başarılı olamaz. Fenerbahçe büyük, güçlü, tecrübeli oyunculardan kurulu. Fenerbahçe, Emenike'yi bize karşı oynatıp artı motivasyon olarak kullanabilir. Deplasmanda oynatıp farklı bir motivasyonla geri dönüş anlamında avantaj olarak kullanılabilir."

Emre ile Bilic arasındaki tartışma

Emre Belözoğlu ile Bilic arasında yaşanan olayın futbolda teknik adamlarla futbolcular arasında zaman zaman yaşandığını dile getiren Karaman, sözlerini şöyle tamamladı: "Dünyanın her takımında, Şampiyonlar Ligi'nde oluyor. Ancelotti, Mourinho, Luis Van Gaal, hepsi yaşamıştır. Soyunma odasında hocaya terlik atmaktan tutun, Balotelli'den başla, İbrahimoviç... Türkiye'de hepimiz yaşadık. Yaşamamış antrenör yoktur. Meselenin affedilir tarafı var mı? Bazen çizilir, geri dönüşü yoktur. İki üç haftada hortlayan meseleler varsa bunlar sorgulanmalı."