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02.06.2015 - 14:28 | | Muhammet KAÇAR, RİZE-DHA

Hikmet Karaman: "Kulüplerde kadın kolları olsun"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, futbol kulüplerinin bünyesinde kadın kolları oluşturulmasını teklif etti.

Hikmet Karaman: "Kulüplerde kadın kolları olsun"
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, futbol kulüplerinin bünyesinde kadın kolları oluşturulmasını teklif ederken, "Kadınları ne kadar çok stada getirebilirsek taşkınlık ve kötü tezahüratı da o kadar önleriz" dedi.

Rize Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin düzenlediği kermese katılan Hikmet Karaman, 3'üncü dönemini geçirdiği Rize'de kendisini de şehrin bir parçası olarak gördüğünü söyledi. Dedelerinin Gümüşhane'nin Torul İlçesi'nden olduğunu, bölge halkı ile çok ortak noktaları olduğunu ifade eden Hikmet Karaman, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki sezon daha aktif olmalıyız. Bunun için de sosyalleşmeyi Rize'nin her yanına yaymalıyız. Elbette bunun içinde şehri heyecanlandıracak iyi transferler yapmalıyız. Bunu yaparken de kulübün ekonomisini dengede tutacağız."

Hikmet Karaman, futbol kulüplerinde kadın kolları oluşturulmasının gerektiğine işaret ederken de, "Çaykur Rizespor, kadın kollarını kuralım. Kadınları ne kadar çok stada getirebilirsek taşkınlık ve kötü tezahüratı da o kadar önleriz. Sosyalleşmeyi daha çok gerçekleştirmeliyiz. Rize istediğinde sosyalleşmenin kralını yapar" ifadelerini kullandı.

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