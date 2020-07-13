Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYeni Malatyaspor Haberleri Hikmet Karaman, Levent Vadisi’ni ziyaret etti
13.07.2020 - 13:35 | | İHA

Hikmet Karaman, Levent Vadisi’ni ziyaret etti

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hikmet Karaman, 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarının yer aldığı Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi’ni ziyaret etti.

Hikmet Karaman, Levent Vadisi’ni ziyaret etti
ABONE OL

Ziyarette Karaman’a Malatya Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, köşe yazarı Yavuz Donat, İl Kültür Turizm Müdürü Çetin Şişman, İl Kültür Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz ve iş adamı Yaşar Öncan eşlik etti.

Hikmet Karaman, Levent Vadisi’ni ziyaret etti

Doğa tutkunları için eşsiz bir görünümü bulunan Levent Vadisi, dünyada ilginç doğal alanlar arasında yer alıyor. Neolitik çağdan kalma kalıntıların da bulunduğu 28 kilometre uzunluğundaki Levent Vadisi son dönem en çok ziyaret edilen ve görülen yerler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Bu deneyimini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Hikmet Karaman, vadiye hayran kaldığını ifade etti.

Bursaspor'dan 'Maskeni Tak, Örnek Ol' kampanyasına destek!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Menemenspor'da Mehmet Boztepe'den veda mesajı
    Menemenspor'da Mehmet Boztepe'den veda mesajı
  2. Yılmaz Vural: Hala şansımız var
    Yılmaz Vural: Hala şansımız var
  3. Son dakika | Beşiktaş'ın eski hocası Carlos Carvalhal 3 kişinin saldırısına uğradı!
    Son dakika | Beşiktaş'ın eski hocası Carlos Carvalhal 3 kişinin saldırısına uğradı!
  4. Lider Başakşehir'de Kayserispor mesaisi başladı
    Lider Başakşehir'de Kayserispor mesaisi başladı
  5. Denizlispor'da büyük sevinç
    Denizlispor'da büyük sevinç



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Brose Bamberg, Dominic Lockhart'ı transfer etti

Son dakika | Brose Bamberg, Dominic Lockhart'ı transfer etti
Süper Lig'de 7 takım kümede kalma mücadelesi veriyor

Süper Lig'de 7 takım kümede kalma mücadelesi veriyor

Los Angeles Lakers'ta Rajon Rondo, 6-8 hafta forma giyemeyecek

Los Angeles Lakers'ta Rajon Rondo, 6-8 hafta forma giyemeyecek

Son dakika | Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman istifa etti

Son dakika | Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman istifa etti

Sıradaki Haber