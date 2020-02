Hilmi Ok kimdir? Hilmi Ok neden öldü?

Hilmi Ok kimdir sorusu vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinden araştırılmaya devam ediyor. 1 Aralık 1932 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Hilmi Ok, 1928-60 yılları arasında futbol oynadı. Futbolun ardından hakemlik kariyerine devam eden ve bir dönem MHK başkanlığı da yapan Hilmi Ok vefat etti. Peki Hilmi Ok kimdir neden öldü?

HİLMİ OK KİMDİR?

Hilmi Ok, 1 Aralık 1932 yılında İstanbul'da dünyaya geldi eski Türk futbol hakemi olan Hilmi Ok 15 Şubat 2020 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

1948-1960 yılları arasında Defterdar, Kasımpaşa, Galatasaray ve Beylerbeyi'nde futbol oynadı.1977'de FIFA kokartı taktı. 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekoslovakya ile Hollanda arasında oynanan grup maçını yönetti. Aynı yıl hakemliği bıraktı. Daha sonra hakem hocalığı ve Merkez Hakem Komitesi başkanlığı yaptı.

MHK eski başkanlarından Hilmi Ok vefat etti

Türk hakemliğinin önemli isimlerinden ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski başkanlarından Hilmi Ok, hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hilmi Ok'un vefatıyla ilgili mesaj yayımladı. TFF'nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Hilmi Ok'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

1932 İstanbul doğumlu olan Hilmi Ok, 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde görev yaptı, MHK Başkanı ve eğitimci olarak Türk futboluna çok değerli hizmetlerde bulundu.

Merhum Hilmi Ok'un cenazesi 16 Şubat Pazar günü Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum Hilmi Ok'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz."