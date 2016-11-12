Hırvatistan - İzlanda: 2-0
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 4. hafta maçında Hırvatistan sahasında İzlanda'yı 2-0 yendi.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 4. hafta maçında Hırvatistan sahasında İzlanda'yı 2-0 mağlup etti.
Türkiye'nin de yer aldığı grupta ev sahibi Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 15 ve 90. dakikalarda Inter'de forma giyen başarılı futbolcu Marcelo Brozovic kaydetti.
Öte yandan karşılaşmanın 90+4. dakikasında Hırvatistan'ın Inter'de forma giyen bir başka futbolcusu Ivan Perisic direkt kırmızı kart görerek takımını son anlarda sahada 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından I Grubu'nda Hırvatistan 10 puana yükseldi, İzlanda ise 7 puanda kaldı.
HIRVATİSTAN: 2 - İZLANDA: 0
Stat: Maksimir (Seyircisiz)
Hakemler: Gianluca Rocchi, Mauro Tonolini, Filippo Meli (İtalya)
Hırvatistan: Danijel Subasic, Sime Vrsaljko, Vedran Corluka, Domagoj Vida, Josip Pivaric, Ivan Perisic, Ivan Rakitic, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Milan Badelj, Mario Mandzukic
Teknik Direktör: Ante Cacic
İzlanda: Hannes Halldorsson, Birkir Saevarsson, Ragnar Sigurdsson, Kari Arnason, Hördur Magnusson, Johann Gudmundsson, Birkir Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Aron Gunnarsson, Elmar Bjarnason, Jon Dadi Bödvarsson
Teknik Direktör: Heimir Hallgrimsson
Goller: Dk. 15 ve 90 Marcelo Brozovic (Hırvatistan)
Kırmızı Kart: Dk. 90+4 Ivan Perisic (Hırvatistan)