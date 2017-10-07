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07.10.2017 - 16:09 | | İSTANBUL (AA)

Hırvatistan'da Cacic gitti, yerine Dalic geldi

Hırvatistan Futbol Federasyonu, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son maç öncesinde milli takım teknik direktörlüğüne Zlatko Dalic'i getirdi.

Hırvatistan'da Cacic gitti, yerine Dalic geldi
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Milli takımda teknik direktör değişikliğine gidenHırvatistan Futbol Federasyonu, Ante Cacic'in yerine Zlatko Dalic'i getirdi.

Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda alınan sonuçlar nedeniyle yönetim kurulunun toplandığı ve Ukrayna ile oynanacak son maça milli takımın başında Zlatko Dalic'in çıkmasına karar verildiği duyuruldu.

Türkiye'nin yer aldığı I Grubu'nda liderlik mücadelesi veren Hırvatistan, dün sahasında oynadığı Finlandiya maçında Mario Mandzukic'in golüyle öne geçmesine karşın 90. dakikada Pyry Soiri'nin golüne engel olamamış ve sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

Gruptaki son hafta maçları öncesinde İzlanda 19 puanla liderlik koltuğunda otururken, 17 puanlı takımlardan Hırvatistan ikinci, Ukrayna ise üçüncü sırada yer alıyor.

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