Hırvatistan'da Cacic gitti, yerine Dalic geldi

Milli takımda teknik direktör değişikliğine gidenHırvatistan Futbol Federasyonu, Ante Cacic'in yerine Zlatko Dalic'i getirdi.

Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda alınan sonuçlar nedeniyle yönetim kurulunun toplandığı ve Ukrayna ile oynanacak son maça milli takımın başında Zlatko Dalic'in çıkmasına karar verildiği duyuruldu.

Türkiye'nin yer aldığı I Grubu'nda liderlik mücadelesi veren Hırvatistan, dün sahasında oynadığı Finlandiya maçında Mario Mandzukic'in golüyle öne geçmesine karşın 90. dakikada Pyry Soiri'nin golüne engel olamamış ve sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

Gruptaki son hafta maçları öncesinde İzlanda 19 puanla liderlik koltuğunda otururken, 17 puanlı takımlardan Hırvatistan ikinci, Ukrayna ise üçüncü sırada yer alıyor.