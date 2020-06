Hoffenheim - Medipol Başakşehir: 3-1 (İşte maçın özeti)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki 3. maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir deplasmanda Almanya'nın Hoffenheim takımına 3-1 mağlup oldu. Rhein-Neckar Arena'da oynanan mücadelede Hoffenheim'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Benjamin Huebner, 59. dakikada Nadiem Amiri ile 75. dakikada Nico Schulz kaydetti. Medipol Başakşehir'in tek golü ise 90+3. dakikada Stefano Napoleoni'den geldi.

Bu sonucun ardından grupta Medipol Başakşehir 1 puanda kalarak 4. ve son sıraya gerilerken, Hoffenheim ise 3 puanla 3. sıraya yükseldi. Medipol Başakşehir ilk maçında sahasında Ludogorets Razgrad ile 0-0 berabere kalmış, 2. hafta ise deplasmanda Braga'ya 2-1 mağlup olmuştu.

İLK YARI

12. dakikada gelişen Hoffenheim atağında, Hübner'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Amiri, sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Mert'ten dönen ve boşta kalan topu, son anda Caicara uzaklaştırdı.

13. dakikada ev sahibi takımın, Medipol Başakşehir ceza sahası ön çizgisine yakın noktada kazandığı frikikte topun başına Kerem Demirbay geçti. Kerem'in kullandığı frikikte, top üst ağlarda kaldı.

26. dakikada Mehmet Batdal'ın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Kerim Frei, rakibinden kurtulup, şutunu attı ancak savunmaya çarpan top, kornere gitti.

29. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Kerem Demirbay, Kerim Frei'a çarpan ve önünde kalan topa yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu, kaleci Mert Günok son anda topu kornere çeldi.

32. dakikada Kerem Demirbay'ın uzun pasını ceza sahası içinde kontrol eden Wagner, sol çaprazdan çok sert vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARI

52. dakikada Hoffenheim öne geçti. Kerem Demirbay'ın sol kanattan kullandığı kornerde, Hübner altı pas çizgisi önünde topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0

59. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Kerem Demirbay'ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada, arka direkte Amiri topa gelişine vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

75. dakikada Almanya ekibi farkı 3'e yükseltti. Medipol Başakşehir'in savunmada yaptığı pas hatasında Ochs, kafa ile pasını ceza sahası içindeki Schulz'a gönderdi. Schulz, sol çaprazdan önünde seken topa çok sert vurdu ve takımının üçüncü golünü attı: 3-0

78. dakikada Medipol Başakşehir atağında, Kerim Frei'ın kaleyi cepheden gören pozisyonda kullandığı frikikte, köşeye giden topu kaleci Baumann, yumruklarıyla uzaklaştırdı.

83. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, kaleci Mert Günok'un gönderdiği uzun topu Mehmet Batdal, sağ kanattaki Tunay Torun'a kafa ile gönderdi. Tunay'ın, ceza sahasına gönderdiği topa Mehmet kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

89. dakikada turuncu-lacivertli ekip gole çok yaklaştı. Kerim Frei kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda çok sert vurdu, üst direğe çarpan top auta gitti.

90+3. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye indirdi. Mahmut Tekdemir'in uzun pasını sol kanatta kontrol eden Napoleoni, Hoffenheim ceza yayına doğru ilerledi. Açısını düzelten İtalyan oyuncu, ceza yayı üzerinde çok sert vurdu ve topu köşeden ağlarla buluşturdu: 3-1

Mücadele ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

HOFFENHEIM: 3 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 1

Stat: Rhein-Neckar Arena (Almanya)

Hakemler: Aleksei Eskov, Dmitri Mosyakin, Igor Demeshko (Rusya)

Hoffenheim: Baumann, Kaderabek, Hübner, Posch (Dk. 69 Zuber), Schulz, Geiger (Dk. 72 Polanski), Vogt, Kerem Demirbay (Dk. 63 Ochs), Amiri, Uth, Wagner

Teknik Direktör: Julian Nagelsmann

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy (Dk. 82 Alparslan Erdem), Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci (Dk. 63 Mahmut Tekdemir), Tunay Torun, Kerim Frei, Mevlüt Erdinç (Dk. 63 Napoleoni), Mehmet Batdal

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Dk. 52 Benjamin Huebner, Dk. 59 Nadiem Amiri, Dk. 75 Nico Schulz (Hoffenheim); Dk. 90+3 Stefano Napoleoni (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar: Dk. 32 Sandro Wagner, Dk. 55 Dennis Geiger, Dk. 74 Benjamin Huebner (Hoffenheim); Dk. 50 Kerim Frei Koyunlu, Dk. 55 Gökhan İnler, Dk. 57 Junior Caicara (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN NOTLAR

Abdullah Avcı'dan 6 değişiklik

UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında Almanya'nın Hoffenheim takımına konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, grupta son oynadıkları Braga maçının ilk 11'inde 6 değişikliğe gitti.

Avcı, Volkan Babacan, Manuel Da Costa, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Elia ve Mossoro'nun yerine, Mert Günok, Attamah, İrfan Can Kahveci, Tunay Torun, Kerim Frei ve Mehmet Batdal'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Maçta kaleyi Mert Günok'a teslim eden Avcı, savunma dörtlüsünü Caicara, Attamah, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Tunay Torun ve Kerim Frei, forvette ise Mevlüt Erdinç ve Mehmet Batdal ikilisi görev yaptı.

Volkan Babacan, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Elia, Napoleoni, Mahmut Tekdemir ve Edin Visca ise yedek kulübesinde yer aldı.

Abdullah Avcı'dan çift forvet

Medipol Başakşehir'de teknik direktörü Abdullah Avcı, Hoffenheim karşısında takımını çift forvet ile sahaya sürdü.

Deneyimli teknik adam, Mevlüt Erdinç ile uzun bir sakatlık döneminden çıkan Mehmet Batdal'a da bu sezon ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de görev verdi.

Önemli isimler İstanbul'da bırakıldı

Medipol Başakşehir'de takımın 4 önemli ismi Almanya'ya getirilmedi.

Sakatlıkları bulunan kaptan Emre Belözoğlu ve Manuel Da Costa ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın tercihiyle Adebayor ve Mossoro kadroya alınmadı.

Turuncu-lacivertli ekipte uzun süredir sakatlıkları süren Chedjou ve Egemen Korkmaz da kadroda yer almadı.

Mert Günok ilk resmi maçına çıktı

Medipol Başakşehir'in sezon başında Bursaspor'dan kadrosuna kattığı kaleci Mert Günok, turuncu-lacivertli takım ile ilk resmi maçına Hoffenheim karşısında çıktı.

Abdullah Avcı, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar hiç süre vermediği Mert'i, Almanya deplasmanında ilk 11'de milli kaleci Volkan Babacan'ın yerine sahaya sürdü.

Hoffenheim'da 5 değişiklik

Alman ekibinde teknik direktör Julian Nagelsmann, UEFA Avrupa Ligi'nde Ludogorets'e deplasmanda mağlup oldukları maçın kadrosunda 5 değişikliğe gitti.

Alman teknik adam, Nordtveit, Rupp, Polanski, Zuber ve Kramaric'in yerine Hübner, Amiri, Geiger, Kerem Demirbay ve Wagner'e ilk 11'de şans verdi.

Kerem Demirbay, Medipol Başakehir'e karşı oynadı

Almanya A Milli Takımı'nı seçen Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay, Hoffenheim formasıyla Medipol Başakşehir'e karşı ilk 11'de oynadı.

Orta sahada görev alan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 11. maçına turuncu-lacivertli ekip karşısında çıktı.

Türk taraftarlardan Medipol Başakşehir'e destek

Hoffenheim ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maça taraftarların ilgisi büyük oldu.

30 bin 150 bin seyirci kapasiteli Rhein-Neckar Arena'da, Türk taraftarlar da kendilerine ayrılan yerin dışında, Hoffenheim taraftarlarının arasında da yer alarak Medipol Başakşehir'e destek verdi.

Medipol Başakşehir son sıraya geriledi

UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Hoffenheim'a 3-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, 1 puanda kaldı ve son sıraya geriledi.

Hoffenheim karşısına oyunun büyük bölümünü kendi yarı sahasında kabul eden Medipol Başakşehir, ilk yarıyı golsüz eşitlikle kapattı.

İkinci yarıda özellikle yan toplarla etkili olan Hoffenheim, sahadan galip ayrılmayı başardı.

Gruptaki üçüncü maçında ikinci yenilgisini alan Medipol Başakşehir, 1 puan ile dördüncü sıraya düştü.

İlk iki maçını kaybeden ve ilk galibiyetini Medipol Başakşehir karşısında alan Hoffenheim ise 3 puanla 3. sıraya yükseldi.

Hoffenheim ile Medipol Başakşehir arasında oynanan mücadeleyi Almanya'da yaşayan Türk teknik direktör Tayfun Korkut da tribünden takip etti.

Kerem Demirbay'a tepki

Hoffenheim-Medipol Başakşehir maçını tribünde takip eden Türk taraftarlar, Alman ekibinin Türk asıllı oyuncusu Kerem Demirbay'a tepki gösterdi.

Milli takım tercihinde, Türk Milli Takımı'nı seçmesi beklenirken, Almanya'yı seçen Kerem'in ayağına her top geldiğinde, Türk taraftarlar ıslıklarıyla 24 yaşındaki oyuncuyu protesto etti.

Kerem Demirbay'dan 2 asist

Kerem Demirbay, ortaya koyduğu futbolla maçın öne çıkan ismi oldu.

Kerem, takımının attığı ilk iki golde, asistleri yaptı. 24 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 63. dakikasında yerini Ochs'a bıraktı.

13. maçta 7. mağlubiyet

Hoffenheim'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında oynadığı 13. maçta 7. yenilgisini yaşadı.

Turuncu-lacivertli ekip, söz konusu müsabakalarda 1 galibiyet alırken, 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Medipol Başakşehir, Avrupa'da oynadığı maçlarda fileleri 14 kez havalandırdı, kalesinde ise 22 gol gördü.