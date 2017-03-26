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26.03.2017 - 22:59 | | AA

Hollanda, Danny Blind'in görevine son verdi!

Hollanda Teknik Direktörü Danny Blind'in görevine, alınan kötü sonuçların ardından son verildi.

Hollanda, Danny Blind'in görevine son verdi!
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Hollanda Milli Takımı'nda teknik direktör Danny Blind ile yollar ayrıldı.

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2015'ten bu yana takımın başında bulunan 55 yaşındaki Blind'in görevine son verildiği duyuruldu.

Yeni bir isimle anlaşılana kadar geçici teknik direktör görevine getirilen antrenör Fred Grim'in, 28 Mart Salı günü İtalya ile oynanacak hazırlık maçında takımın başında yer alacağı belirtildi.

Blind döneminde 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda 5 maça çıkan Hollanda Milli Takımı, 7 puan topladı. Grupta 4. sırada bulunan Hollanda, son olarak Bulgaristan deplasmanında 2-0 mağlup olmuştu.

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