Hücumda fark var

CELAL UMUT EREN

Süper Lig’de 5. haftayı Göztepe galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe’de hücum istatistikleri dikkat çekti. Erol Bulut’un takımı bu sezon ilk kez bir resmi maçta 3 gol kaydederken, hücumdaki doğru işler hemen fark edildi.

OPTA’nın hazırladığı verilerde, takımın şut gücü, hücum etkinlikleri ve hızlı oyunu dikkatlerden kaçmadı. İşte rakamların diliyle Fenerbahçe’nin Göztepe karşısındaki hücum etkinliği:

Maça ilk 11’de başlayan 7 futbolcu en az bir şut çekti. 1 de gol atan Pelkas, 5 şutla ilk sırada geldi. Stoper Serdar Aziz de 1 gol, 3 şutla oynarken, 1 asist yapan Caner’in de 3 şutu vardı. Gustavo, Samatta, Tisserand 2’şer şutla oynadı, Sosa günü 1 şutla kapadı.

Fenerbahçe, Göztepe karşısında bu sezon en fazla şut çektiği maçı oynadı ve rakip kaleye tam 19 şut yolladı.

Sarı-lacivertliler rakip ceza sahasında 33 kez topla buluşup, bu sezonki en aktif maçını oynadı.

Erol Bulut’un öğrencileri 7 net gol pozisyonu ve 3 golle bu sezon ligde hücumsal anlamındaki en iyi performansını gösterdi.

Fenerbahçe, Göztepe dönünde korner ve penaltı dışında akan oyunda da gol bulmayı başardı.

"ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

Dimitris Pelkas, Göztepe’ye karşı oynadığı ilk maçta gol atarak takıma katkıda bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. FBTV’ye konuşan Yunan oyuncu, “Golden daha önemli olan takımın galip gelmesiydi. Artık Trabzonspor maçına hazırlanıyoruz. Kondisyonerimiz Pantelis ile de konuştuk. Türkiye’de bu maçlar çok önemli. Maça kadar en iyi şekilde hazırlanmalıyız” dedi.



Takımdaki herkesin kendisine yardımcı olduğunu aktaran Pelkas, “Gerçekten güzel bir grubumuz var. İyi insanlardan oluşan bir grup. Saha içinde birlikte olmak önemli ancak en önemlisi saha dışında bir aile olabilmek. Takımdaki arkadaşlık gördüğüm kadarıyla çok güzel. Zamanla daha da sıkılaşacağına inanıyorum. Ben de bütün gücümü sahaya yansıtmak istiyorum” diye konuştu.



Pelkas, Ozan Tufan’ın Göztepe maçında adını unutup kendisine ‘Yunanistan’ diye seslenmesiyle ilgili olarak ise “Sonradan duydum bunu ve çok hoşuma gitti. Maça çıktığımda 3 gündür takımla birlikteydim. Ozan’ın baskı altında beni o şekilde çağırması çok iyi” yorumunu yaptı.