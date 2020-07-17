Huddersfield - West Bromwich maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Koronavirüs salgını arasından sonra oynadığı 7 lig maçından sadece 1'ini kazanabilen Huddersfield, Hull ve Charlton'ın da kötü formuna rağmen son 2 maça Championship'ten küme düşme korkusuyla giriyor. Hafta arası oynanan Sheffield Wednesday maçının son bölümünde sahne alan Fraizer Campbell, bu sefer ilk 11'de ve takımın en büyük gol umudu olacak... TD Danny Cowley'nin tek eksiği, uzun süredir sakat olan tecrübeli stoper Tommy Elphick.

Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Brom ise salgın arasından döndükten sonra üst üste 2 maçta puan kaybı yaşamıştı ancak son 5 maça 11 puan sığdırıp ligin son 2 maçına 2. sırada girmeyi başardı. Brentford'un müthiş formuna rağmen bu deplasmandan hatasız ayrılıp son hafta iddiasız QPR'ı da geçip Premier Lig'e geri dönmek istiyorlar... Savunmadan Nathan Ferguson ve Kieran Gibbs sakat. Son olarak Fulham karşısında Kamil Grosicki ile başlayıp Matt Phillips ile devam etmişlerdi. Bu sefer İskoç Phillips'i ilk 11'de görebiliriz. Son 3 maçta suskun olsa da en önemli gol silahı bir kez daha Charlie Austin...







ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Huddersfield ligdeki son 8 maçının 6'sında gol atamadı.

- Huddersfield'ın ligdeki son 4 maçı "2.5 ALT" bitti.

- West Brom'un ligdeki son 10 maçının 8'i "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İngiltere Championship mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "West Brom kazanır" oldu! %38'lik kesim Premier Lig yolundaki deplasman ekibine güveniyor... %10'luk kesim ise daha garantiye giderek "1.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 2 gol izleyeceğimizi düşünüyor.