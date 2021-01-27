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27.01.2021 - 08:11 |

Hulk'un menajerinden bomba sözler! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın bir numaralı tranfer hedefi olan Brezilyalı futbolcu Hulk'un menajerinden son dakika açıklaması geldi.

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Brezilyalı yıldız Hulk'un temsilcisi Nuno Ferreira'dan son dakika transfer açıklaması geldi. Fanatik'e konuşan Ferreira, Beşiktaş'ın gündemindeki futbolcu için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın günlerdir yolunu gözlediği Hulk için Türkiye'den kulüplerle görüştüğünü itiraf eden Ferreira, "Hulk, Türkiye'yi çok seviyor. Ligdeki rekabeti, taraftarın futbola olan tutkusunu çok seviyor. Orada oynama fırsatı oldu ve atmosfere aşık oldu. Önümüzdeki belki birkaç saat, belki de birkaç günde oyuncumla birlikte bir karar vereceğim" dedi.

Menajer Ahmet Bulut, Beşiktaş'tan aldığı yetkiyle Hulk'un temsilcisi Nuno Ferreira ile görüşmelerine hız verdi. Cuma gününe kadar bu transfer için yanıt bekleyen siyah-beyazlıların en ciddi rakibinin Flamengo olduğu kaydedildi.

Hulkun menajerinden bomba sözler Beşiktaş...

Ülkesi Brezilya'da ailesiyle birlikte tatilini sürdüren 34 yaşındaki futbolcuya teklif götüren Flamengo, menajeriyle de sıcak pazarlık halinde. Bu arada Başakşehir'in de Hulk için nabız yokladığı öğrenildi. Hulk'un bu gelişmeler esnasında Flamengo'nun sosyal medya hesabını takip etmesi de dikkat çekti.

ÖZEL UÇAK BEKLETİLİYOR

Yakın arkadaşı Josef'in de "Beşiktaş'a gel" çağrısında bulunduğu yıldız futbolcunun kararı beklenirken, siyah-beyazlıların İngiltere'de bir özel uçağı hazır tuttuğu kaydedildi. Camianın önde gelen isimlerinden birine ait olan bu uçağın, yıldız oyuncu tarafından olumlu yanıt gelmesi halinde rotası Brezilya olacak ve Hulk'u alarak İstanbul'a getirecek.

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