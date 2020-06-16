Hüseyin Çimşir: Kazanılacak çok kupa var

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek finale yükselen Trabzonspor'da büyük sevinç yaşanıyor.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir 90 dakikanın ardından yaptığı açıklamada "Kazandığımız için mutluyum, oyuncu arkadaşlarımı tebrik ederim. Golü bulduktan sonra topa daha fazla sahip olmamız gerekiyordu. Pozisyonlar bulduk ama bazı anlarda iyi değildik. Finaldeyiz ama daha bir şey başarmadık. Daha gidilecek çok yol ve kazanılacak çok kupa var. Taraftarlarımız doya doya kutlasınlar" diye konuştu.

Çimşir, futbolcularının önemli bir efor sarfettiğini dile getirerek, "Kazanarak tur atlamak, adımızı finale yazdırmak mutluluk verici. Süreçle alakalı olarak daha hiçbir şey başarmadığımızı düşünüyorum, gidecek çok yolumuz var. İnşallah sezon sonunda başarmış bir şekilde konuşma şerefini yaşarım." ifadelerini kullandı.

Önlerinde kupa finaliyle beraber 8 maç olduğunu vurgulayan Çimşir, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, arzumuz, isteğimiz iki kulvarda da finali yapmak ve şampiyon olmak. Ligde 7 zorlu müsabaka var. Kupada da final rakibimiz olacak. Daha bir şeyleri başarmış değiliz. Gidecek yolumuz var, kupayla beraber 8 final maçımız var. Hafta hafta, adım adım gidiyoruz. Temennim iki kulvarda da şampiyonluk yaşamak."

Uğurcan Çakır Karantina Günlerini Anlattı