Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Altay Bayındır'dan Abdülkadir Parmak'a tepki
16.06.2020 - 23:03 | | İSTANBUL (İHA)

Son dakika | Altay Bayındır'dan Abdülkadir Parmak'a tepki

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, müsabaka bitiminde Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Parmak ile tartışma yaşadı. Altay, Parmak'a yaşanan olay sonrası "Sen ne konuşuyorsun terbiyesiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Altay Bayındır'dan Abdülkadir Parmak'a tepki
ABONE OL

 Ziraat Türkiye Kupası'na Trabzonspor'a 3-1 mağlup olarak veda eden Fenerbahçe'de maçın sonunda sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır ile bordo-mavili futbolcu Abdülkadir Parmak arasında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında iki futbolcuyu Trabzonsporlu oyuncular ayırırken Altay, Parmak'a "Sen ne konuşuyorsun terbiyesiz" diyerek çıkıştı. Daha sonra Fenerbahçe teknik heyeti Altay'ı soyunma odasına götürdü.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de kırmızı kart gören Emre Belözoğlu'nu Volkan Demirel zor tuttu: Allah'tan kork...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-3
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Deniz Türüç'ün tepkisine Volkan Demirel müdahale etti!

Son dakika | Altay Bayındırdan Abdülkadir Parmaka tepki

    Konyaspor'da Sivas maçı hazırlıkları başladı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Alexander Sörloth: "Bu maçta gollerimle döndüm"
      Alexander Sörloth: "Bu maçta gollerimle döndüm"
    2. Uğurcan Çakır: "Fenerbahçe'yi uzun süredir burada yenemiyorduk"
      Uğurcan Çakır: "Fenerbahçe'yi uzun süredir burada yenemiyorduk"
    3. Son dakika | Altay Bayındır'dan Abdülkadir Parmak'a tepki
      Son dakika | Altay Bayındır'dan Abdülkadir Parmak'a tepki
    4. Ahmet Ağaoğlu'ndan oyunculara: İçeri dönün...
      Ahmet Ağaoğlu'ndan oyunculara: İçeri dönün...
    5. Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı sonrası paylaşımı
      Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı sonrası paylaşımı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Werder Bremen - Bayern Münih (CANLI)

    Werder Bremen - Bayern Münih (CANLI)

    Trabzonspor'da Nwakaeme şoku!

    Trabzonspor'da Nwakaeme şoku!

    Tahir Karapınar'dan Galatasaray mesajı!

    Tahir Karapınar'dan Galatasaray mesajı!

    Son dakika | Trabzonspor'da Sosa şoku! Hüseyin Çimşir açıkladı...

    Son dakika | Trabzonspor'da Sosa şoku! Hüseyin Çimşir açıkladı...

    Sıradaki Haber