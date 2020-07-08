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HaberlerTrabzonspor Haberleri Hüseyin Çimşir üzgün: Rakibin direncini kıramadık
08.07.2020 - 22:04 |

Hüseyin Çimşir üzgün: Rakibin direncini kıramadık

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir 90 dakikanın ardından yaptığı açıklamada, "Oyunun belli bölümlerinde rakibin direncini kıramadık, rakibi oyuna ortak ettik" dedi.

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Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, oyunun belli bölümlerinde direncini kıramadıkları rakiplerini oyuna ortak ettiklerini söyledi.

Hüseyin Çimşir üzgün: Rakibin direncini kıramadık

Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fraport TAV Antalyaspor karşısında berabere kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Lige verilen aradan sonra sahalarında oynadıkları 2 müsabakanın oyun başlangıçları ve gidişatının istedikleri seviyede olmadığını belirten Çimşir, şunları kaydetti:

"Rakibin orta sahadaki dirençli oyununa cevap veremedik. Zaman zaman sıkıntılar oldu. Penaltı ile geriye düştük, iki penaltı ile öne geçtik. Oyunun belli bölümlerinde rakibin direncini kıramadık, oyuna ortak ettik. Rakibi oyun dışına atamadık. 3 maç kaldı, en iyi şekilde bu maçları bitirip sonrasıyla alakalı hep beraber değerlendirme yaparız."

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